Primarul din Ramstein, unde sunt găzduite Forţele Aeriene Americane în Europa, avertizează asupra consecinţelor retragerii trupelor SUA din Germania

Primarul oraşului Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler, a declarat duminică, pentru DPA, că retragerea a 5.000 de militari americani din Germania, anunţată de preşedintele SUA, Donald Trump, va avea un impact devastator asupra comunităţilor care găzduiesc baze americane. Oraşul din sud-vestul Germaniei găzduieşte baza aeriană Ramstein, sediul Forţelor Aeriene Americane în Europa.

Administrația de la Casa Albă nu a anunţat, deocamdată, ce baze vor fi afectate de retragere, dar edilul a explicat că decizia, venită după criticile formulate de cancelarul german Friedrich Merz la adresa războiului din Iran la începutul acestei săptămâni, ar avea un impact „dezastruos” dacă va fi afectat oraşul Ramstein-Miesenbach.

„Ar fi o lovitură economică dureroasă”

Astfel, retragerea ar putea afecta până la 12.000 de persoane, incluzând familiile care s-ar muta odată cu trupele, a explicat primarul. Municipalitatea întreţine infrastructura pentru a deservi numărul mare de rezidenţi americani, potrivit Agerpres.

„Dacă o mare parte ar pleca definitiv, ar fi o lovitură economică dureroasă”, a avertizat el.

În municipalitatea Ramstein-Miesenbach, care este situată chiar lângă imensa bază a Forţelor Aeriene ale SUA, locuiesc aproape 8.000 de americani cu familiile lor.

Ca urmare, impactul economic al prezenţei militare americane în Ramstein se ridică la peste 2 miliarde de dolari pe an şi include salariile, chiriile şi contractele pentru firmele locale.

Hechler a mai avertizat că alte oraşe din regiune, de unde trupele americane s-au retras după sfârşitul Războiului Rece, nu şi-au revenit niciodată după această măsură.

„Încă suferă şi astăzi. Odată ce puterea economică a dispărut, de obicei nu se mai întoarce”, a mai spus el.

Autorul mai recomandă:

Trump i-a transmis lui Merz să-și „repare” țara, să încheie mai repede războiul din Ucraina și să se preocupe mai puțin de Iran

Donald Tusk avertizează că NATO este în pragul dezintegrării: „Trebuie să facem ce e necesar pentru a inversa această tendinţă dezastruoasă”

Reacția ministrului german al Apărării: Era de așteptat că Trump își va retrage trupele. Trebuie să întărim pilonul european din cadrul NATO