Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali

Susținătorii Guvernului Bolojan și-au făcut apariția în Piața Victoriei. Oamenii s-au mobilizat și au ieșit în stradă pentru a cere parlamentarilor să nu voteze moțiunea de cenzură, dar au apărut și primele incidente. Un bărbat în fustă a fost gonit de ceilalți manifestanți.

Un bărbat în fustă, prezent la mitingul de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, a fost gonit de ceilalți manifestanți din Piața Victoriei. Acesta a acuzat o femeie că l-a agresat după ce i-a pus mâna pe fustă, iar aceasta l-a îndemnat să meargă la Jandarmerie.

Ulterior, femeia i-a spus bărbatului să plece de la manifestație subliniind că acolo se află doar oameni normali.

Înainte de incident, bărbatul a stat de vorbă cu reporterul Gândul căruia i-a spus că și persoanele transexuale susțin o Românie Europeană și a subliniat că aceasta este traiectoria pe care ar trebui să o urmeze țara noastră.

De asemenea, bărbatul a mai spus că mitingul va avea un rezultat în favoarea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

