Groenlanda revine în centrul strategiei SUA. Emisarul lui Trump anunţă planuri noi în Arctica: „E timpul să revenim acolo”

Statele Unite îşi reafirmă interesul strategic pentru Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub administraţie daneză, după ce emisarul american Jeff Landry a declarat că Washingtonul trebuie să îşi mărească prezenţa în regiunea arctică.

„Cred că este timpul ca Statele Unite să îşi lase din nou amprenta asupra Groenlandei. Cred că îl vedeţi pe preşedinte vorbind despre consolidarea operaţiunilor de securitate naţională şi despre realocarea personalului în anumite baze din Groenlanda”, a declarat Jeff Landry, emisarul american pentru Groenlanda, pentru The Guardian.

Declaraţia vine după prima vizită oficială a acestuia în Groenlanda de la numirea sa în funcţie, în decembrie 2025.

Washingtonul vrea o prezenţă mai puternică în Arctica

În prezent, Statele Unite deţin o singură bază militară în Groenlanda, însă situaţia era complet diferită în perioada Războiului Rece, când americanii operau peste zece instalaţii militare pe insulă.

Interesul Washingtonului pentru Groenlanda este legat atât de poziţia strategică a teritoriului în Arctica, cât şi de resursele naturale importante aflate în regiune, într-un moment în care competiţia geopolitică din nordul globului devine tot mai intensă.

Jeff Landry a participat luni la deschiderea forumului economic „Future Greenland”, însă şi-a scurtat rapid vizita fără să interacţioneze cu participanţii, potrivit unui jurnalist AFP prezent la eveniment.

Liderii Groenlandei: „Nu suntem de vânzare”

Tot luni, oficialul american s-a întâlnit cu premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, şi cu ministrul de externe Mute Egede. Cu această ocazie, liderii groenlandezi au reiterat poziţia fermă a insulei privind independenţa deciziilor sale politice şi economice.

Autorităţile locale au transmis că Groenlanda „nu este de vânzare”, însă au subliniat că rămân deschise cooperării cu Statele Unite în domenii strategice şi economice.

