Dan Dungaciu: „În cazul unor alegeri anticipate, cel mai probabil AUR va da premierul”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre moțiunea de cenzură inițiată de către PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan, dar și despre planurile formațiunii din care face parte în cazul căderii Guvernului. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul înaintării moțiunii de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, prim-vicepreședintele partidului AUR a vorbit despre planurile premergătoare acesteia. Dungaciu susține că AUR invită la consultări orice partid interesat. Scopul fiind realizarea unui plan comun pentru declanșarea alegerilor anticipate.

„Mâine, fac invitația de acum, discutăm cu orice partid care vrea să facă un plan pentru anticipate. PSD, PNL…”

De asemenea, profesorul Dungaciu a mai clarificat un aspect privind formula în care se va merge mai departe în cazul unui nou Guvern. Acesta a spus clar că va fi desemnat un premier din partea AUR. Partidul cu majoritate de voturi va propune premierul, prevede invitatul, în cazul anticipatelor.