Dan Dungaciu: „Occidentalii sunt în acest moment pro-TRUMP de frică”

Alexandra Anton
21 aug. 2025, 10:17, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a explicat de ce liderii occidentali, deși nu l-au susținut pe Donald Trump, se raportează acum la el din teamă, în contextul avansului Rusiei pe frontul ucrainean. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Spaima lor strategică este Rusia

Analistul crede că țările occidentale se tem de posibila avansare a Rusiei în Ucraina. Trupele rusești sunt pe cale să ajungă la Nipru.

„Occidentalii sunt în acest moment, care sunt tot creații ale acelui sistem și le-au gândit exact la fel față de Donald Trump, poate mai rău. Și care detestă în mod sistematic și profund administrația Donald Trump și America și lumea lui Donald Trump. Ei sunt acum cu Donald Trump de frică. Pentru că spaima lor strategică este că tot ce s-a întâmplat în ultima vreme i-a găsit pe toți cu pantalonii în vine sau i-a arătat cât de pitiți sunt. Asta e imaginația. Marea lor spaimă strategică este dacă rușii reușesc să treacă, să încheie povestea în Ucraina. Adică să treacă de fortificațiile, să ia Donbasul, să meargă mai departe și să stea cu ochii spre Kiev. Dacă rușii se duc mai încolo, ei n-au ce să facă. Deci ei stau cu ochii la Trump sperând că această menorocire care poate înseamnă pentru ei înfrângerea strategică completă, ajungerea rușilor la Nipru, să nu se întâmple.”, afirmă Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Jocul ăsta despre garanțiile de securitate este de un penibil absolut”

Dungaciu a criticat iluzia creată în Vest despre slăbiciunea Rusiei, spunând că acestea sunt doar povești de acoperire.  Adevărata frică este avansul Moscovei.

„De fapt, despre asta e vorba. Toată povestea asta că economia rusească se prăbușește, că armata rusească se prăbușește, sunt toate, dacă vreți, narațiuni din astea, narative cum zic aștia acum, gen sepia care aruncă cerneală. Arunci cerneală în spate, arunci cerneală ca să nu vezi de fapt unde te plasezi la un moment dat. Dar asta e de fapt spaima occidentului în acest moment. Spaima că vor veni rușii și se apropie de Kiev. În momentul ăla nu vor mai avea ce să facă. Ei sunt într-o spaimă teribilă, au o slăbiciune profundă și jocul ăsta despre garanțiile de securitate este de un penibil absolut.”, conchide acesta.

