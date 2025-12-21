Dan Dungaciu: „Oprirea războiului din Ucraina prin înfrângere permite europenilor să continue narativul „vin rușii”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, explică situația limită în care se află conducătorii europeni privind războiul din Ucraina, susținând că aceștia au intrat într-un joc de „totul sau nimic”. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu susține că, în urma celor întâmplate, europenii nu mai pot da înapoi și sunt nevoiți să susțină în continuare Ucraina împotriva Rusiei. Pe de altă parte, spune invitatul, Rusia este pregătită pentru un război de durată și nu are de gând să cedeze prea curând.

„Când au blocat banii rușilor, nu că rușii n-ar merita lucrurile astea, sigur că le merită din plin. Dar când au blocat banii rușilor și au încălcat tratatele… Uniunea Europeană nu are viață, e o chestiune constituită pe tratate. Niște tratate pe care le semnezi, te duci acolo, semnezi tratatele negociind, accepți, ăia îți dau, tu dai, cedezi suveranitate cât vrei tu și așa mai departe. Pentru că Uniunea Europeană începe să calce peste tratate. Și începe, cum se spune, să-și nege propria rațiune de a fi. Adică sacralitatea tratatelor, dacă vreți. Asta e Comisia, apărătoarea tratatelor. Înseamnă că lucrurile se duc într-o direcție. Ei când au făcut asta, au făcut-o conștient. Ei au făcut-o ca și conchistadorul Cortés, care, când a ajuns în fața Imperiului Aztec, a oprit navele la țărm, a coborât soldații și a dat foc navelor. Le-au dat foc sau le-au scufundat, că nu se știe care e varianta. În ideea că ori murim, ori suntem imperiu. Îi cucerim pe azteci. Asta face Uniunea Europeană acum. Ori la bal, ori la spital.”

De asemenea, Dungaciu afirmă că europenii ar prefera mai degrabă o înfrângere decât o oprire a conflictului în acest moment, argumentând că o astfel de înfrângere ar permite continuarea narativului privind pericolul rusesc.