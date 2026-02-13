H.D. Hartmann: „Cine studiază dosarul Epstein trebuie să îl studieze fără sentimente”

În emisiunea Marius Tucă Show din 10 februarie 2026, analistul politic H.D. Hartmann a discutat dosarul Jeffrey Epstein, separând clar faptele demonstrate de teoriile conspiraționiste. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

H.D. Hartmann a subliniat că există dovezi solide despre traficul de minore din Rusia, România și Polonia.

„Dovezile despre fetele de 16, 17, 18 ani, adică sub vârsta legală, traficate din Rusia, România și Polonia, există. Adică sunt indicii clare. Dar că a existat ritualistic un fenomen pedofilic, asta se ține de teoria conspirației. Originea etnică a lui Epstin, care era iudaică, și fundamentul antisemitismului de mii de ani, de mii de ani, atenție, este că evreii au o ritualistică pedofilică. Deci, la el a apărut acest lucru pentru că era evreu, nu pentru că există cel mai mic indiciu de activitate ritualistică pedofilică” spune Hartmann.

H.D. Hartmann a mai menționat două cazuri concrete de prejudicii majore provocate de Epstein țării noastre, nu prin pedofilie, ci prin „personaje” influente

„Fraierii din Serviciile Secrete românești nici nu știau de răul pe care l-a făcut acest dement împotriva României”, spune analistul

Problema reală, în viziunea lui Hartmann, nu este doar actul individual al lui Epstein cu o minoră, ci apartenența sa la o rețea mai largă, al cărei control actual rămâne necunoscut.