Dan Dungaciu: „Marea problemă a puterii de la noi este cum să facă să șteargă memoria românilor. Românii îl iubesc pe Donald Trump”

Serdaru Mihaela
13 feb. 2026, 08:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show, din 11 februarie 2026, Marius Tucă impreună cu analistul Dan Dungaciu explică agitația lui Nicușor Dan față de invitația Americii la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Un sondaj Gallup arată că România este cea mai pro-Trump țară din UE, cu 17% opinii „foarte favorabile” și 34% „întrucâtva favorabile” despre președintele SUA, totalizând 51%. Aceasta plasează România în sud-estul Europei, opusă Germaniei anti-Trump, și rezonează cu garanția de securitate oferită de americani.

Dan Dungaciu notează că 70% dintre români susțin planul Trump pentru Ucraina, teritoriu contra pace, o poziție ignorată de elite.

„Agitația lor este din faptul că, dacă ei se uită pe agenda lor de politica externă, ei văd altceva. Dar când se uită la agenda noastră, ei văd că asta rezonează cu agenda publicului. Deci marea lor problemă este cum să facă, să șteargă din memoria internă și externă faptul că 70% dintre români au dorit, doresc implementarea planului Trump pentru Ucraina, adică teritoriul contra pace, că majoritatea vor ca România să meargă în Consiliul pentru Pace. Consiliul pentru Pace a lui Donald Trump” , spune Dan Dungaciu

