În emisiunea Marius Tucă Show, din 11 februarie 2026, Marius Tucă impreună cu analistul Dan Dungaciu explică agitația lui Nicușor Dan față de invitația Americii la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Un sondaj Gallup arată că România este cea mai pro-Trump țară din UE, cu 17% opinii „foarte favorabile” și 34% „întrucâtva favorabile” despre președintele SUA, totalizând 51%. Aceasta plasează România în sud-estul Europei, opusă Germaniei anti-Trump, și rezonează cu garanția de securitate oferită de americani.​

Dan Dungaciu notează că 70% dintre români susțin planul Trump pentru Ucraina, teritoriu contra pace, o poziție ignorată de elite.