Dan Dungaciu: „Peter Magyar este un fel de Viktor Orban care nu și-a trădat electoratul”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Peter Magyar este un fel de Viktor Orban care nu și-a trădat electoratul. Acesta a început prin a spune că sunt evenimente foarte interesante în Ungaria. Analistul susține că este un pact aproape mefistofelic între Bruxelles și un naționalist.
„E foarte interesant. E un pic devreme să ne pronunțăm. De ce? Pentru că știrea, din punctul meu de vedere, a fost că după alegerea lui Péter Magyar a fost un soi de pact aproape mefistofelic între Bruxelles și un naționalist. Dacă ne uităm un pic… Cine este Péter Magyar? Péter Magyar este un Viktor Orban care nu și-a trădat electoratul. Că, de fapt, el așa s-a branduit. Eu am stat 20 de ani acolo. Pentru că ei și-au dat seama că Bruxelles-ul, integrarea europeană, nu mai câștigă alegerile. Și-au dat seama că dacă repetă aceeași greșeală de 4 ani, în care Uniunea Europeană a pus cap la cap o coaliție în care erau susținătorii LGBT și infamul Jobbik, Partidul Fascist, au pus pe toți împreună să îl învingă pe Orban. La vremea respectivă, economia Ungariei deja începe să se clatine… Suntem acum două mandate. Au pus cap la cap și și-au sumat aceasta, au branduit toată povestea asta, lupta dintre Bruxelles și fascistul Orban… Și au pierdut. Și și-au dat seama că nu mai pot face asta. Dacă am pierdut acum 4 ani, n-avem nicio șansă, pentru că nu social-democrații îl pot bate, îl bate unu ca el. Și-au luat pe unu ca el, care a stat 20 de ani în FIDESZ. Cineva i-a făcut profilul, niște profileri, mă rog, probabil foarte talentați, unui om de o tenacitate aproape bolnavă. Numai dacă jumătate din ce am citit eu despre el se adeverește, lucrurile sunt complicate. Greu de stăpânit un om care își înregistrează soția vorbind cu premierul, ca să aibă dovezi pentru când se va certa cu Viktor Orban. Iertați-mă, ăla e un caracter foarte interesant.”, a explicat sociologul.