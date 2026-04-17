Dan Dungaciu: „Peter Magyar s-a delimitat de Viktor Orban și a atacat naționaliștii români pentru a-și apăra credințele”

Andrei Rosz
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Peter Magyar s-a delimitat de Viktor Orban și a atacat naționaliștii români. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Domnule, prima dată îi face invitație lui Peter Magyar. Stai, mă, puțin. Din intermediul cărui proiect din relația cu Ungaria l-ai chemat tu aici? Care este ideea? Ce vrei să-i spui? Vrei să-i spui exact ce i-ai spus și lui Viktor Orban. Deci noi n-avem nicio gândire, nicio idee, absolut nimic în relație…”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Ilie Bolojan nu înțelege nimic din politica externă. Acesta îl acuză pe premier că l-ar fi invitat pe Peter Magyar în România fără a avea un plan.

„Și noi avem o relație cu statul, nu ne mai… Și din punctul ăsta de vedere, când s-a desenat noua paradigmă, ca urmare a căderii după 16 ani a lui Viktor Orban, atunci te întâlnești cu Peter Magyar. Dar, iertați-mă, Premierul României, care nu înțelege nimic din ce se întâmplă… Nu înțelege nimic. Cu toată simpatia, nu înțelege nimic, dar, mă rog, problema, nu este că nu înțelege, ci că el crede că înțelege. Că mai sunt unii care nu înțeleg și recunosc, dar el nici nu recunoaște. Domnule, prima dată îi face invitație lui Peter Magyar. Stai, mă, puțin. Din intermediul cărui proiect din relația cu Ungaria l-ai chemat tu aici? Care este ideea? Ce vrei să-i spui? Vrei să-i spui exact ce i-ai spus și lui Viktor Orban. Deci noi n-avem nicio gândire, nicio idee, absolut nimic în relație…”, susține analistul.

Dungaciu: „Retorica era așa de bine construită. Asta nu este retorica unui politician de mainstream… A dansat pe mormântul strămoși noștri… Este foarte clar că el s-a identificat pe sine. A transmis un mesaj către ungurii din Transilvania, că eu sunt la fel și nimic nu se va schimba.

Analistul vorbește și despre declarația lui Magyar referitoare la George Simion. Acesta a început prin a spune că a fost trimis un ziarist care să întrebe în mod explicit acest lucru. Geopoliticianul susține că Magyar l-a atacat pe Simion pentru a se delimita de Viktor Orban și pentru a demonstra că el este un naționalist maghiar, fără implicații în naționalismul românesc.

„Acolo a fost un ziarist care s-a dus acolo să îl întrebe explicit. O fi avut legături și cu unele televiziuni din România, zic și eu. Și sigur că el s-a delimitat de Viktor Orban. Peter Magyar este un naționalist pur și dur. Magyar transmițând un semnal că el este un naționalist maghiar. Nu am eu treabă cu naționaliștii români. Mă voi lupta. De ce mă voi lupta? Pentru că eu sunt naționalist maghiar. Nu mă lupt pentru că el are o ideologie greșită, ci pentru că a dansat pe mormântul strămoșilor noștri. George Simion nu a dansat… Ei, Doamne, nici vorbă. Retorica era așa de bine construită. Asta nu este retorica unui politician de mainstream… A dansat pe mormântul strămoșilor noștri… Este foarte clar că el s-a identificat pe sine. A transmis un mesaj către ungurii din Transilvania, că eu sunt la fel și nimic nu se va schimba.”, a explicat sociologul.

