Dan Dungaciu: „Peter Magyar s-a delimitat de Viktor Orban și a atacat naționaliștii români pentru a-și apăra credințele”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Peter Magyar s-a delimitat de Viktor Orban și a atacat naționaliștii români. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Și noi avem o relație cu statul, nu ne mai… Și din punctul ăsta de vedere, când s-a desenat noua paradigmă, ca urmare a căderii după 16 ani a lui Viktor Orban, atunci te întâlnești cu Peter Magyar. Dar, iertați-mă, Premierul României, care nu înțelege nimic din ce se întâmplă… Nu înțelege nimic. Cu toată simpatia, nu înțelege nimic, dar, mă rog, problema, nu este că nu înțelege, ci că el crede că înțelege. Că mai sunt unii care nu înțeleg și recunosc, dar el nici nu recunoaște. Domnule, prima dată îi face invitație lui Peter Magyar. Stai, mă, puțin. Din intermediul cărui proiect din relația cu Ungaria l-ai chemat tu aici? Care este ideea? Ce vrei să-i spui? Vrei să-i spui exact ce i-ai spus și lui Viktor Orban. Deci noi n-avem nicio gândire, nicio idee, absolut nimic în relație…”, susține analistul.

Dungaciu: „Retorica era așa de bine construită. Asta nu este retorica unui politician de mainstream… A dansat pe mormântul strămoși noștri… Este foarte clar că el s-a identificat pe sine. A transmis un mesaj către ungurii din Transilvania, că eu sunt la fel și nimic nu se va schimba.”

Analistul vorbește și despre declarația lui Magyar referitoare la George Simion. Acesta a început prin a spune că a fost trimis un ziarist care să întrebe în mod explicit acest lucru. Geopoliticianul susține că Magyar l-a atacat pe Simion pentru a se delimita de Viktor Orban și pentru a demonstra că el este un naționalist maghiar, fără implicații în naționalismul românesc.