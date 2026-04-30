Trump amenință cu retragerea trupelor din Germania după declarațiile lui Merz privind strategia SUA din Iran: „O decizie va fi luată foarte curând”

Președintele Donald Trump analizează reducerea efectivelor militare americane din Germania, pe fondul unei dispute diplomatice dure cu cancelarul Friedrich Merz privind strategia Statelor Unite în Iran.

Donald Trump a anunțat că administrația de la Washington analizează posibilitatea reducerii numărului de militari americani staționați în Germania, o mișcare cu potențial major pentru arhitectura de securitate europeană și pentru relațiile dintre Statele Unite și Berlin.

Mesajul a fost transmis chiar de liderul de la Casa Albă pe platforma Truth Social, într-un moment în care tensiunile politice dintre Washington și guvernul german au escaladat rapid pe tema Iranului și a echilibrului strategic din Orientul Mijlociu, scrie CBS News.com.

„Statele Unite studiază și ia în considerare în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”, a declarat președintele Donald Trump.

Schimb de replici dure între Washington și Berlin

Anunțul vine după ce Donald Trump a lansat un atac frontal la adresa cancelarului german Friedrich Merz, pe care l-a criticat public pentru declarațiile făcute despre poziția americană în raport cu Iranul.

Luni, cancelarul german a afirmat că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran și a adăugat că Teheranul „umilește” prima putere mondială, a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Replica liderului de la Casa Albă a venit rapid și într-un ton extrem de dur.

„Consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu știe despre ce vorbește”, a declarat președintele Donald Trump, referindu-se la cancelarul german Friedrich Merz.

O eventuală reducere a prezenței militare americane în Germania ar reprezenta mai mult decât o simplă repoziționare de trupe. Germania găzduiește unele dintre cele mai importante baze americane din Europa, esențiale pentru operațiunile NATO, pentru logistica militară a Statelor Unite și pentru proiecția de forță în Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

