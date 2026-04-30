Trump amenință cu retragerea trupelor din Germania după declarațiile lui Merz privind strategia SUA din Iran: „O decizie va fi luată foarte curând”

Mihai Tănase
Sursă foto: Mediafax

Președintele Donald Trump analizează reducerea efectivelor militare americane din Germania, pe fondul unei dispute diplomatice dure cu cancelarul Friedrich Merz privind strategia Statelor Unite în Iran.

Donald Trump a anunțat că administrația de la Washington analizează posibilitatea reducerii numărului de militari americani staționați în Germania, o mișcare cu potențial major pentru arhitectura de securitate europeană și pentru relațiile dintre Statele Unite și Berlin.

03 March 2026, US, Washington: US President Donald Trump (R) meets with German Chancellor Merz at the White House. Photo: Kay Nietfeld/dpa

Mesajul a fost transmis chiar de liderul de la Casa Albă pe platforma Truth Social, într-un moment în care tensiunile politice dintre Washington și guvernul german au escaladat rapid pe tema Iranului și a echilibrului strategic din Orientul Mijlociu, scrie CBS News.com.

„Statele Unite studiază și ia în considerare în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”, a declarat președintele Donald Trump.

Schimb de replici dure între Washington și Berlin

Anunțul vine după ce Donald Trump a lansat un atac frontal la adresa cancelarului german Friedrich Merz, pe care l-a criticat public pentru declarațiile făcute despre poziția americană în raport cu Iranul.

Luni, cancelarul german a afirmat că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran și a adăugat că Teheranul „umilește” prima putere mondială, a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Replica liderului de la Casa Albă a venit rapid și într-un ton extrem de dur.

„Consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu știe despre ce vorbește”, a declarat președintele Donald Trump, referindu-se la cancelarul german Friedrich Merz.

O eventuală reducere a prezenței militare americane în Germania ar reprezenta mai mult decât o simplă repoziționare de trupe. Germania găzduiește unele dintre cele mai importante baze americane din Europa, esențiale pentru operațiunile NATO, pentru logistica militară a Statelor Unite și pentru proiecția de forță în Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Recomandarea autorului

Fostul șef al FBI, inculpat din nou într-un dosar, după o postare interpretată de administrația Trump drept „o amenințare” la adresa președintelui

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Fostul șef al FBI, inculpat din nou într-un dosar, după o postare interpretată de administrația Trump drept „o amenințare” la adresa președintelui
07:26
Fostul șef al FBI, inculpat din nou într-un dosar, după o postare interpretată de administrația Trump drept „o amenințare” la adresa președintelui
INEDIT Donald Trump a vorbit despre OZN-uri în prezența echipajului NASA care a mers spre Lună. Reacția amuzantă a astronauților
01:52
Donald Trump a vorbit despre OZN-uri în prezența echipajului NASA care a mers spre Lună. Reacția amuzantă a astronauților
FLASH NEWS Zelenski spune, într-un interviu, că Rusia nu va câștiga războiul, dar relaxarea sancțiunilor și criza din Orientul Mijociu o ajută să-l continue
23:41
Zelenski spune, într-un interviu, că Rusia nu va câștiga războiul, dar relaxarea sancțiunilor și criza din Orientul Mijociu o ajută să-l continue
FLASH NEWS Trump spune că va menține blocada asupra Iranului până la încheierea unui acord nuclear. Planul B al SUA este un atac militar „scurt și puternic”
22:38
Trump spune că va menține blocada asupra Iranului până la încheierea unui acord nuclear. Planul B al SUA este un atac militar „scurt și puternic”
FLASH NEWS Trump și Putin au vorbit la telefon peste o oră și jumătate. Președintele rus a cerut un armistițiu temporar în Ucraina. Care este motivul
22:04
Trump și Putin au vorbit la telefon peste o oră și jumătate. Președintele rus a cerut un armistițiu temporar în Ucraina. Care este motivul
FLASH NEWS Regele Charles și regina Camilla au adus un omagiu victimelor atentatului din 11 septembrie. Ce mesaj a lăsat monarhul alături de buchetul de flori
20:46
Regele Charles și regina Camilla au adus un omagiu victimelor atentatului din 11 septembrie. Ce mesaj a lăsat monarhul alături de buchetul de flori
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Trump, după discuția cu Vladimir Putin: „Vreau să-ți închei războiul”. Ucraina e „înfrântă militar”
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Psihologia confirmă: De ce un apel telefonic spontan contează mai mult decât am crede?

Cele mai noi

Trimite acest link pe