Dan Dungaciu: „Puterea europeană nu este niciodată controversată, doar opoziția”

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, Dan Dungaciu a criticat vehement Global Disinformation Index (GDI), organizație cu sediul la Londra, pe care o acuză că funcționează drept un „index al dezinformării” la scară globală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit analistului Dan Dungaciu, aceste finanțări transformă indexul într-un mecanism „simandicos” (sofisticat), controlat de actori statali și corporativi, care evaluează site-uri și instituții media cu scoruri negative (ex. „minus minus minus”), ducând la excluderea lor din surse de finanțare. Acesta a mai explicat mecanismul practic: organizațiile care sponsorizează conținut media consultă indexul înainte de a acorda fonduri. Un exemplu concret, un site media independent, a fost respins pentru sponsorizări tocmai din cauza scorului scăzut primit în index.