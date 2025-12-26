Dan Dungaciu: „Puterea europeană nu este niciodată controversată, doar opoziția”

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, Dan Dungaciu a criticat vehement Global Disinformation Index (GDI), organizație cu sediul la Londra, pe care o acuză că funcționează drept un „index al dezinformării” la scară globală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Potrivit analistului Dan Dungaciu, aceste finanțări transformă indexul într-un mecanism „simandicos” (sofisticat), controlat de actori statali și corporativi, care evaluează site-uri și instituții media cu scoruri negative (ex. „minus minus minus”), ducând la excluderea lor din surse de finanțare. Acesta a mai explicat mecanismul practic: organizațiile care sponsorizează conținut media consultă indexul înainte de a acorda fonduri. Un exemplu concret, un site media independent, a fost respins pentru sponsorizări tocmai din cauza scorului scăzut primit în index.
„Adică indexul dezinformării la nivel global. Adică și ce făcea el? Finanțat de State Departament, pe vremea lui Biden, până și doamna N. Applebome era în bordul respectiv, la un moment dat finanțat de Ministerul de Externe al Marii Britanii, deci finanțat, de ce poate fi mai simandicos din lumea asta. Și ei ce făceau, luau instituții de presă și le puneau indexuri, zi tu ce ai făcut, domnule? Minus, minus minus, minus. Și Unheard, un site care nu poate fi acuzat de chestiuni extremiste în Marea Britanie, care e chiar quality, doar că aduce, cum zic eu, oameni controversați. Dvs. observați că ei nu sunt niciodată controversați. Aduceau oameni „controversați” și discutau lucruri foarte interesante. Și la un moment dat au zis, ieșim din zona de simplu pro bono, hai să luăm sponsorizări și se duc la niște organizații să-i sponsorizeze și ei spun, nu putem să vă dăm bani, conform indexului” , spune analistul.