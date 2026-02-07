Dan Dungaciu: „Raportul american poate fi folosit de politicieni din SUA chiar și într-o declarație de război”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre raportul apărut în Congresul american și despre implicațiile sale politice majore pentru relația dintre Statele Unite și Europa. El spune că documentul poate deveni un instrument de confruntare directă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ajungem într-o confruntare încât ruptura dintre Europa și administrația Trump va fi totală”

Profesorul arată că raportul nu trebuie privit ca o simplă declarație politică. El explică faptul că, fiind un Majority Staff Report sub egida unei comisii oficiale, poate fi folosit ca armă politică în orice dezbatere publică sau audiere din Congres. Dungaciu subliniază că Jim Jordan, șeful comisiei, este un personaj apropiat de Trump.