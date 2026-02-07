Dan Dungaciu: „Raportul american poate fi folosit de politicieni din SUA chiar și într-o declarație de război”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre raportul apărut în Congresul american și despre implicațiile sale politice majore pentru relația dintre Statele Unite și Europa. El spune că documentul poate deveni un instrument de confruntare directă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul arată că raportul nu trebuie privit ca o simplă declarație politică. El explică faptul că, fiind un Majority Staff Report sub egida unei comisii oficiale, poate fi folosit ca armă politică în orice dezbatere publică sau audiere din Congres. Dungaciu subliniază că Jim Jordan, șeful comisiei, este un personaj apropiat de Trump.
„E o declarație politică. Nu, nu e doar o declarație politică, în sensul, să zic așa, propriu. Este și o cvasi declarație de război. Pentru că europenii știu asta. Sigur că acolo, un Majority Staff Report, cum este acesta, adică raportul majorității dintr-o comisie, este sub egida comisiei, cum a părut, dacă vă uitați pe antet, sub egida comisiei, poate fi folosit în orice audiere publică, poate fi invocat de președintele comisiei, poate să fie material pentru orice interpelare. El n-a fost votat și nu devine lege? Asta e o altă discuție. Poate fi folosit de congressmanul Jim Jordan în orice luare de poziție. Jim Jordan e un tip luptător. E un maga vechi care a stat lângă Trump și a încasat și bastoane, și lovituri din toate punctele de vedere. Raportul e acolo politic. Dar raportul ăsta, de fapt, și europenii de asta au tăcut. Și de asta și ai noștri sunt paralizați. Pentru că asta este, într-un fel, poate ajunge la o declarație de război. Că, până la urmă, europenii trebuie să reacționeze. Și europenii spun: bun, cât e confruntarea asta? Cum reacționăm? Pentru că americanii vor riposta, noi vom riposta. Și ajungem într-o confruntare încât ruptura dintre Europa și administrația Trump va fi totală.”, crede invitatul.