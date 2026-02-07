Victor Ponta: „S-a creat o rețea de oameni care să cenzureze narativele anti-europene”

Victor Ponta a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 3 februarie 2026 despre presupusa tendință de cenzură a verificatorilor de fapte din România, finanțati indirect de Comisia Europeană. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Acești verificatori, aprobați de Comisia Europeană, primesc un stimulent structural să cenzureze opiniile eurosceptice și conținutul care contrazice narativele politice ale instituțiilor UE.

Marius Tucă: „Cerința ca acești verificatori de fapte să fie aprobați de Comisia Europeană creează un stimulent structural clar pentru participați, să cenzureze opiniile eurosceptice și conținutul care subminează narațiunile politice preferate de comisie. Mai pe românește, ca să înțeleagă oamenii, deci, au creat această rețea de oameni care au prioritate să blocheze toate opiniile care sunt împotriva narativelor Uniunii Europene. Și asta se întâmpla înainte de alegeri și nu e vorba doar despre România, e vorba despre alegerile pentru Uniunea Europeană la Parlamentul European. Toate alegerile că au avut loc în țările din Uniunea Europeană” Victor Ponta: „Da”

Victor Ponta și Marius Tucă discută despre raportul care aduce dovezi științifice privind un sistem creat în jurul alegerilor din România, negând ingerința rusă și susținând teoria unei lovituri de stat.