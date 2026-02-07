Ce spune Costel Gâlcă de forma Rapidului! Avem programul etapei 25 din Superliga

Rapid și Petrolul au remizat, 1-1 (0-0), vineri seara, în Giulești, în „Primvs Derby”, desfășurat în etapa a 26-a a Superligii de fotbal.

Giuleștenii, care au o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă (două eșecuri și un egal), a ratat șansa de a urca pe primul loc. Petrolul e neînvinsă de trei etape, în care a remizat în deplasare cu Dinamo și Rapid și a învins-o pe Unirea Slobozia la Ploiești.

„Nu, nu regret alegerile făcute pentru acest meci. Am avut 4 meciuri în 12 zile. E greu. Era și momentul celorlalți să joace, să demonstreze că merită să joace la Rapid, să fie în primul 11. Să fie competiție la echipă, ca să avem un nivel foarte bun.

Azi n-am dus mingea la careu de foarte multe ori. Am avut-o, dar n-am fost clari acolo. N-am avut inspirație.

Mi-aș fi dorit ca Moruțan să intre din primul meci, din primul minut de când a venit. Și el, și Paraschiv mai au ei nevoie de adaptare, mai au nevoie de timp.

Sperăm să-l avem cât mai curând și pe Talisson”, a declarat Costel Gâlcă după meci.

Atitudinea a fost la fel în toate jocurile, n-am ce să le reproșez jucătorilor. De când am venit eu, am pierdut un singur meci în deplasare, la Arad, pe final, din lovitură liberă. Acasă am pierdut fiindcă le-am făcut cadouri adversarilor. Am greșit noi, nu ne-au făcut adversarii hara-kiri

Eugen Neagoe, antrenor Petrolul

Care e programul etape 25

Vineri, 6 februarie

FC Argeş – FC Hermannstadt 3-1

FC Rapid – Petrolul Ploieşti 1-1

Sâmbătă, 7 februarie

Ora 13.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad

Ora 15.00 Unirea Slobozia – Farul Constanţa

Ora 20.00 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj

Duminică, 8 februarie

Ora 17.00 FC Botoşani – FC Metaloglobus Bucureşti

Ora 20.00 Oţelul Galaţi – FCSB

Luni, 9 februarie

Ora 20.00 Dinamo Bucureşti – Universitatea Craiova