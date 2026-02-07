Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Toți candidații s-au promovat pe platformele de socializare, dar acum nu mai sunt bune pentru că nu le convine ce se spune despre ei”

Dan Dungaciu: „Toți candidații s-au promovat pe platformele de socializare, dar acum nu mai sunt bune pentru că nu le convine ce se spune despre ei"

Alexandra Anton Marinescu
07 feb. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Toți candidații s-au promovat pe platformele de socializare, dar acum nu mai sunt bune pentru că nu le convine ce se spune despre ei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre schimbarea bruscă de discurs a celor ajunși la putere, despre cenzură și despre modul în care alegerile au fost gestionate atunci când rezultatul nu a convenit centrelor de decizie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Când au ajuns la putere, Facebook nu mai e bun pentru politică externă

Profesorul observă schimbarea radicală de atitudine a celor care, înainte de a ajunge la conducere, comunicau intens pe rețelele sociale. El spune că aceiași oameni care făceau politică externă pe Facebook condamnă acum public acest lucru, deși l-au folosit ani la rând.

„Și au început să apară, să comunice public că politica externă nu se face pe Facebook, am înțeles. Eu sincer, eu am Facebook de două luni. Dar ei toți aveau Facebook înainte. Vă aduceți aminte? Acum cinci, șase luni, un an înainte, toți erau pe Facebook, făceau politică externă. Acum când au ajuns la putere, nu se mai face. Nu mai e bun.”, spune Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Când a apărut o surpriză, au anihilat alegerile”

Marius Tucă amintește că mai mulți jurnaliști au fost vizați de sancțiuni și ștergeri de conținut pe rețelele sociale. Dungaciu spune că acest fenomen nu este izolat și că raportul discutat vizează inclusiv Europa, care a tolerat și susținut astfel de practici. El afirmă că alegerile din România au fost controlate prin selecția candidaților sprijiniți de centru.

„În direcția aceea merge lumea. De fapt, raportul ăsta este despre, inclusiv despre Europa din care facem parte și care a girat toate aceste chestiuni. Pentru că toată povestea alegerilor locale s-a bazat pe selecția anterioară a candidatului care trebuie să fie sprijinit de către centru. Asta au fost toate alegerile din România. Că a apărut o surpriză, au anihilat alegerile.”, afirmă Dan Dungaciu.

