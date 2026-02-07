Valentin Stan: Platformele petroliere de la Neptun Deep s-au transformat în teritoriu național și sunt acoperite de Tratatul NATO acum

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a revenit asupra subiectului legat de platforma Neptun Deep și a comentat declarațiile șefului Armatei privind aplicarea Articolului 5 din Tratatul NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ni s-a spus că Neptun Deep nu e sub Articolul 5

Valentin Stan explică faptul că șeful Statului Major al Apărării a afirmat public că platforma Neptun Deep nu intră sub garanțiile de securitate ale NATO, deoarece se află în zona economică exclusivă, nu pe teritoriul național. El spune că această interpretare a fost prezentată ca poziție oficială. Ulterior a demonstrat, pas cu pas, cum ar putea fi totuși acoperită juridic de Articolul 5.

Acum două săptămâni, pe 19, le-am făcut o emisiune aici pentru că micuțul Gheorghiță Vlad, sau cum îl cheamă, șeful Armatei, a ieșit și a spus că Neptun Deep, platforma noastră de forare din Marea Neagră, nu este acoperită de garanțiile de securitate ale Articolului 5 din Tratatul de la Washington. Șeful Statului Major al Apărării precizează că Neptun Deep nu intră în sfera Articolului 5 din Tratatul NATO și explică mai jos că e în zona economică exclusivă, care nu e acoperită de Articolul 5. Și eu le-am demonstrat cum poate fi acoperită de garanțiile Articolului 5 din Tratatul de la Washington.

Valentin Stan: S-a transformat subit în teritoriu național și acum are garanții

Stan a arătat că imediat după emisiune a apărut o declarație publică nouă, făcută de șeful Armatei alături de comandantul forțelor NATO din Europa. În această nouă variantă, Neptun Deep nu mai era prezentată ca fiind în afara protecției NATO, ci reinterpretată ca teritoriu național. Stan spune că această schimbare a venit dintr-o încercare grăbită de a repara impactul public al afirmațiilor inițiale.

Valentin Stan: A doua zi, coincidență, pe 20, Gheorghiță a ieșit cu SACEUR-ul lângă el, comandantul forțelor aliate din Europa, general american, și a zis: da, Neptun Deep e acoperită de garanții de securitate. Dar știi cum? Ia de aici atunci. Declarația șefului Armatei: Din punct de vedere juridic, Articolul 5 nu poate fi activat pentru apărarea zonei economice exclusive. Dar asta nu presupune că nu ne apărăm zonele de responsabilitate. Dacă vă referiți strict la platformele Neptun Deep, toate platformele petroliere sunt teritoriul național. Valentin Stan: Deci sunt teritoriu național, pentru că Articolul 5 se descarcă pe teritoriu. Inițial nu era teritoriu și nu avea garanții. Între timp, ghici ce, s-a transformat subit în teritoriu național și acum are garanții.

