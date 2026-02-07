Prima pagină » Știri externe » Trump șterge imaginile scandaloase cu soții Obama, dar refuză să-și ceară scuze. „Nu am greșit cu nimic”

07 feb. 2026, 10:34, Știri externe
Președintele american Donald Trump a refuzat să-și ceară scuze, după ce pe contul său de Truth Social a fost distribuit un videoclip în care Barack și Michelle Obama erau înfățișați ca maimuțe, relatează Sky News. La bordul Air Force One, care îl ducea noaptea trcută în Florida, Trump a mărurisit că le-a cerut consilierilor săi să posteze videoclipul ofensator pentru că prezenta informații cu privire la alegerile din 2020, dar că nu a văzut acea porțiune a înregistrării cu fostul cuplu prezidențial. Republicanul a refuzat apoi să-și ceară scuze pentru asta, pentru că, spune el, „nu a greșit cu nimic”.

Imaginile cu soții Obama apăreau pentru câteva secunde, la sfârșitul unui videoclip de un minut, realizat de o terță parte, care amplifica afirmația persistentă a lui Trump că a câștigat alegerile din 2020, când, de fapt, a pierdut în fața lui Joe Biden. Videoclipul prezenta sigla site-ului web Patriot News Outlet, un site care îl susține pe Trump.

Postat pe contul de Tuth Social al președintelui Trump, clipul îi arăta pe soții Obama ca niște maimuțe care se mișcau în sus și în jos pe melodia „The Lion Sleeps Tonight”.

Postarea a fost ștersă la aproximativ 12 ore după ce a fost distribuită.

Un oficial al Casei Albe a declarat că un membru al personalului „a publicat din greșeală postarea” și că aceasta a fost acum ștearsă.

Mai târziu, în timp ce se afla la bordul Air Force One, președintele SUA a declarat că „desigur” condamnă părțile rasiste ale videoclipului, dar le-a spus jurnaliștilor că nu își va cere scuze și nu a precizat dacă îl va concedia pe angajatul care a publicat postarea.

„Nu, nu am greșit cu nimic”, a spus el, adăugând că nu a văzut întregul videoclip. „Am văzut doar începutul. Era în regulă.”

Apoi a spus: „Am văzut prima parte și era într-adevăr despre fraudarea alegerilor și despre mașinile de vot, despre cât de corupte și dezgustătoare sunt.

Apoi l-am dat oamenilor. În general, ei se uitau la tot. Dar cred că cineva nu a făcut-o și l-a postat. L-am dat jos imediat ce am aflat despre asta.”

Postarea a stârnit indignare generalizată în întreg spectrul politic. Kamala Harris, rivala democrată a lui Trump la alegerile prezidențiale din 2024, a declarat: „Nimeni nu crede această mușamalizare a Casei Albe, mai ales că inițial au apărat postarea.

„Cu toții știm foarte bine cine este Donald Trump și în ce crede”.

