Dan Dungaciu: „Nicușor Dan s-a uitat în spate și a văzut că nu mai e nimeni”

În ediția din 4 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a comentat reacția președintelui României după publicarea raportului venit din Statele Unite, calificând răspunsurile acestuia drept semne de izolare politică. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a afirmat că invocarea „rapoartelor NATO” reprezintă un gest disperat, care arată lipsa unui sprijin real în spatele președintelui. În același timp, Dungaciu a exprimat speranța că tensiunile politice nu vor degenera și a reafirmat importanța menținerii dialogului cu Statele Unite, indiferent de context.

Dan Dungaciu: „Răspunsul lui Nicușor Dan cu «avem rapoartele NATO» este un răspuns disperat. El s-a uitat în spate și a văzut că nu mai e nimeni. Și poate că nu va mai fi nimeni. Până la urmă, politicul e cel mai vinovat de ce se întâmplă într-o societate. Deciziile au fost politice. Sper ca bătălia politică din România să nu se încingă mai mult decât este în momentul acesta.”

