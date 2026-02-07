Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nicușor Dan s-a uitat în spate și a văzut că nu mai e nimeni”

Dan Dungaciu: „Nicușor Dan s-a uitat în spate și a văzut că nu mai e nimeni”

Cătălin Costache
07 feb. 2026, 11:00, Marius Tucă Show

În ediția din 4 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a comentat reacția președintelui României după publicarea raportului venit din Statele Unite, calificând răspunsurile acestuia drept semne de izolare politică. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a afirmat că invocarea „rapoartelor NATO” reprezintă un gest disperat, care arată lipsa unui sprijin real în spatele președintelui. În același timp, Dungaciu a exprimat speranța că tensiunile politice nu vor degenera și a reafirmat importanța menținerii dialogului cu Statele Unite, indiferent de context.

Dan Dungaciu: „Răspunsul lui Nicușor Dan cu «avem rapoartele NATO» este un răspuns disperat. El s-a uitat în spate și a văzut că nu mai e nimeni. Și poate că nu va mai fi nimeni. Până la urmă, politicul e cel mai vinovat de ce se întâmplă într-o societate. Deciziile au fost politice. Sper ca bătălia politică din România să nu se încingă mai mult decât este în momentul acesta.”

Ediție integrală

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Raportul american poate fi folosit de politicieni din SUA chiar și într-o declarație de război”
10:00
Dan Dungaciu: „Raportul american poate fi folosit de politicieni din SUA chiar și într-o declarație de război”
ACTUALITATE Victor Ponta: „S-a creat o rețea de oameni care să cenzureze narativele anti-europene”
09:30
Victor Ponta: „S-a creat o rețea de oameni care să cenzureze narativele anti-europene”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Trump reprezintă tot ceea ce usr-iștii detestă. USR a pus mâna pe țară prin propagandă și ipocrizie”
09:00
Victor Ponta: „Trump reprezintă tot ceea ce usr-iștii detestă. USR a pus mâna pe țară prin propagandă și ipocrizie”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Toți candidații s-au promovat pe platformele de socializare, dar acum nu mai sunt bune pentru că nu le convine ce se spune despre ei”
07:30
Dan Dungaciu: „Toți candidații s-au promovat pe platformele de socializare, dar acum nu mai sunt bune pentru că nu le convine ce se spune despre ei”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Trump te ia de fraier dacă nu îi ceri nimic”
07:00
Victor Ponta: „Trump te ia de fraier dacă nu îi ceri nimic”
ACTUALITATE Valentin Stan: Platformele petroliere de la Neptun Deep s-au transformat în teritoriu național și sunt acoperite de Tratatul NATO acum
06:00
Valentin Stan: Platformele petroliere de la Neptun Deep s-au transformat în teritoriu național și sunt acoperite de Tratatul NATO acum
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Dina și Donca au confundat Survivor cu Insula Iubirii. Ce făceau cei doi când intrau singuri în ocean. Marina a recunoscut totul
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Procrastinarea la vârsta adultă, vizibilă încă din adolescență
STENOGRAME Limbaj „cifrat” în interceptările din dosarul șpăgii de la Primăria Sectorului 5. „Oala acoperită nu dă gunoaie în ea”/”Nu dezgropăm morții”
12:01
Limbaj „cifrat” în interceptările din dosarul șpăgii de la Primăria Sectorului 5. „Oala acoperită nu dă gunoaie în ea”/”Nu dezgropăm morții”
INEDIT Cal de dar pentru ”Rocket Man”. Motivul pentru care Kim Jong-Un primește zeci de cai de rasă de la prietenul Putin
11:32
Cal de dar pentru ”Rocket Man”. Motivul pentru care Kim Jong-Un primește zeci de cai de rasă de la prietenul Putin
JUSTIȚIE Cum și-au împărțit funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 mita de 40.000 de euro
11:02
Cum și-au împărțit funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 mita de 40.000 de euro
SPORT Cine este primul sportiv român care intră în concurs, la JO Milano Cortina 2026. Programul complet de sâmbătă al reprezentanţilor noștri
10:49
Cine este primul sportiv român care intră în concurs, la JO Milano Cortina 2026. Programul complet de sâmbătă al reprezentanţilor noștri
SCANDAL Trump șterge imaginile scandaloase cu soții Obama, dar refuză să-și ceară scuze. „Nu am greșit cu nimic”
10:34
Trump șterge imaginile scandaloase cu soții Obama, dar refuză să-și ceară scuze. „Nu am greșit cu nimic”
METEO Februarie de coșmar în România. Viscole și troiene de 5 metri în anii istorici
10:14
Februarie de coșmar în România. Viscole și troiene de 5 metri în anii istorici

Cele mai noi

Trimite acest link pe