Februarie de coșmar în România. Viscole și troiene de 5 metri în anii istorici

Februarie de coșmar în România. Când s-au înregistrat viscole și troiene de 5 metri. Stațiile meteo au marcat câteva „borne” istorice.
Meteorologii ANM au publicat o retrospectivă a extremelor înregistrate de-a lungul istoriei în luna februarie.
În 2025 s-a remarcat un episod de ninsori prelungite în sudul țării, în intervalul 16-19 februarie, când s-a depus un strat maxim de zăpadă de până la 48 cm în Muntenia, la stația meteorologică București-Filaret.
La polul opus, în 2024, nu a fost înregistrată nicio zi cu strat de zăpadă, în zonele joase de relief.
Cel mai puternici viscol de februarie a fost înregistrat în 2020. Atunci, în intervalul 5-6 februarie, la stația meteo Sinaia – cota 1.400 m, rafala maximăț a vântului a ajuns la 216 km/h, iar în estul și nord-estul Munteniei au fost viteze ale vântului în jurul a 100 km/h.
Totodată în intervalul 23-24 februarie, la stația meteo Rețițis-Călimani, rafalele au atins 166 km/h.
Cea mai ridicată temperatură din luna februarie a fost în anul 2016, de 26 grade Celsius, o egalare a recordului absolut din 27 februarie 1995, înregistrat la Medgidia.
Cu troiene de 5 metri s-au confruntat românii în februarie 1954, când relatările vremii au indicat un viscol în patru reprize. În Bărăgan vântul a atins viteze de 120 km/h, iar în 24 de ore , între 3-4 februarie, a fost înregistrat un strat de zăpadă de 173 cm în Călărași, iar în sudul țării troienele au ajuns la 3-5 metri.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO / Capturi ANM
