Februarie de coșmar în România. Viscole și troiene de 5 metri în anii istorici

Februarie de coșmar în România

Meteorologii ANM au publicat o retrospectivă a extremelor înregistrate de-a lungul istoriei în luna februarie.

În 2025 s-a remarcat un episod de ninsori prelungite în sudul țării, în intervalul 16-19 februarie, când s-a depus un strat maxim de zăpadă de până la 48 cm în Muntenia, la stația meteorologică București-Filaret.

La polul opus, în 2024, nu a fost înregistrată nicio zi cu strat de zăpadă, în zonele joase de relief.

Cel mai puternici viscol de februarie a fost înregistrat în 2020. Atunci, în intervalul 5-6 februarie, la stația meteo Sinaia – cota 1.400 m, rafala maximăț a vântului a ajuns la 216 km/h, iar în estul și nord-estul Munteniei au fost viteze ale vântului în jurul a 100 km/h.

Totodată în intervalul 23-24 februarie, la stația meteo Rețițis-Călimani, rafalele au atins 166 km/h.

Cea mai ridicată temperatură din luna februarie a fost în anul 2016, de 26 grade Celsius, o egalare a recordului absolut din 27 februarie 1995, înregistrat la Medgidia.

Februarie de coșmar în 1954

Cu troiene de 5 metri s-au confruntat românii în februarie 1954, când relatările vremii au indicat un viscol în patru reprize. În Bărăgan vântul a atins viteze de 120 km/h, iar în 24 de ore , între 3-4 februarie, a fost înregistrat un strat de zăpadă de 173 cm în Călărași, iar în sudul țării troienele au ajuns la 3-5 metri.

Maxima absolută: 26,0 grade Celsius la Medgidia în 27 februarie 1995 și la Pătârlagele în 16 februrie 2016 (cu 25,7 grade Celsius la București – Filaret)

26,0 grade Celsius la Medgidia în 27 februarie 1995 și la Pătârlagele în 16 februrie 2016 (cu 25,7 grade Celsius la București – Filaret) Minima absolută: – 38,0 grade Celsius la Vârfu Omu în 10 februarie 1929, iar pentru zonele joase de relief, – 35,8 grade Celsius la Întorsura Buzăului în 8 februarie 2005

– 38,0 grade Celsius la Vârfu Omu în 10 februarie 1929, iar pentru zonele joase de relief, – 35,8 grade Celsius la Întorsura Buzăului în 8 februarie 2005 Cantitatea maximă absolută lunară de precipitații: 407,9 mm la Stâna de Vale în 1946

407,9 mm la Stâna de Vale în 1946 Cea mai secetoasă: februarie 1976 – cu o medie națională a cantității de precipitații de 9,7 l/mp.

februarie 1976 – cu o medie națională a cantității de precipitații de 9,7 l/mp. Cea mai ploioasă: februarie 1969 – cu o medie națională a cantității de precipitații de 74,7 l/mp

februarie 1969 – cu o medie națională a cantității de precipitații de 74,7 l/mp Cea mai caldă: februarie 2024 – cu o medie națională a temperaturii aerului de + 6.0 grade Celsius

februarie 2024 – cu o medie națională a temperaturii aerului de + 6.0 grade Celsius Cea mai rece: februarie 1985 – cu o medie națională a temperaturii aerului de – 8.4 grade Celsius

