Prima pagină » Vremea » Februarie de coșmar în România. Viscole și troiene de 5 metri în anii istorici

Februarie de coșmar în România. Viscole și troiene de 5 metri în anii istorici

07 feb. 2026, 10:14, Vremea
Februarie de coșmar în România. Viscole și troiene de 5 metri în anii istorici

Februarie de coșmar în România. Când s-au înregistrat viscole și troiene de 5 metri. Stațiile meteo au marcat câteva „borne” istorice.

Februarie de coșmar în România

Meteorologii ANM au publicat o retrospectivă a extremelor înregistrate de-a lungul istoriei în luna februarie.

În 2025 s-a remarcat un episod de ninsori prelungite în sudul țării, în intervalul 16-19 februarie, când s-a depus un strat maxim de zăpadă de până la 48 cm în Muntenia, la stația meteorologică București-Filaret.

La polul opus, în 2024, nu a fost înregistrată nicio zi cu strat de zăpadă, în zonele joase de relief.

Cel mai puternici viscol de februarie a fost înregistrat în 2020. Atunci, în intervalul 5-6 februarie, la stația meteo Sinaia – cota 1.400 m, rafala maximăț a vântului a ajuns la 216 km/h, iar în estul și nord-estul Munteniei au fost viteze ale vântului în jurul a 100 km/h.

Totodată în intervalul 23-24 februarie, la stația meteo Rețițis-Călimani, rafalele au atins 166 km/h.

Cea mai ridicată temperatură din luna februarie a fost în anul 2016, de 26 grade Celsius, o egalare a recordului absolut din 27 februarie 1995, înregistrat la Medgidia.

Februarie de coșmar în 1954

Cu troiene de 5 metri s-au confruntat românii în februarie 1954, când relatările vremii au indicat un viscol în patru reprize. În Bărăgan vântul a atins viteze de 120 km/h, iar în 24 de ore , între 3-4 februarie, a fost înregistrat un strat de zăpadă de 173 cm în Călărași, iar în sudul țării troienele au ajuns la 3-5 metri.

Meteorologii ANM au enumerat câteva din recordurile istorice înregistrate în România

  • Maxima absolută: 26,0 grade Celsius la Medgidia în 27 februarie 1995 și la Pătârlagele în 16 februrie 2016 (cu 25,7 grade Celsius la București – Filaret)
  • Minima absolută: – 38,0 grade Celsius la Vârfu Omu în 10 februarie 1929, iar pentru zonele joase de relief, – 35,8 grade Celsius la Întorsura Buzăului în 8 februarie 2005
  • Cantitatea maximă absolută lunară de precipitații: 407,9 mm la Stâna de Vale în 1946
  • Cea mai secetoasă: februarie 1976 – cu o medie națională a cantității de precipitații de 9,7 l/mp.
  • Cea mai ploioasă: februarie 1969 – cu o medie națională a cantității de precipitații de 74,7 l/mp
  • Cea mai caldă: februarie 2024 – cu o medie națională a temperaturii aerului de + 6.0 grade Celsius
  • Cea mai rece: februarie 1985 – cu o medie națională a temperaturii aerului de – 8.4 grade Celsius

Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO / Capturi ANM

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Avertizare INHGA. Cod roșu de inundații în România. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din case
12:48
Avertizare INHGA. Cod roșu de inundații în România. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din case
METEO Ninge 10 zile fără oprire în România. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
07:37, 06 Feb 2026
Ninge 10 zile fără oprire în România. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
METEO Iarna revine în forță. Când reapar ninsorile
07:15, 06 Feb 2026
Iarna revine în forță. Când reapar ninsorile
METEO Cod galben de vreme rea, în mai multe județe. Unde sunt prognozate intensificări ale vântului, ploi importante cantitativ și ninsori viscolite
11:52, 05 Feb 2026
Cod galben de vreme rea, în mai multe județe. Unde sunt prognozate intensificări ale vântului, ploi importante cantitativ și ninsori viscolite
Gândul de Vreme Când se încălzește vremea? Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
14:56, 04 Feb 2026
Când se încălzește vremea? Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
METEO Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și veștile nu sunt deloc bune
00:00, 04 Feb 2026
Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și veștile nu sunt deloc bune
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit „un alt Pământ”, dar cu o temperatură periculoasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe