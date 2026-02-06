Dan Dungaciu: „Europenii interzic internetul pentru că nu au discernământ, dar pot să își schimbe genul”

Dan Dungaciu afirmă, în emisiunea Marius Tucă Show din 4 februarie 2026, că un raport UE redefinește opiniile conservatoare ca hate speech. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu susține că Bruxelles-ul a instruit Tik Tok să cenzureze afirmații precum „există doar două genuri”, „copiii nu pot fi trans” sau criticile la adresa ideologiei LGBT și transgen, etichetându-le drept discurs instigator la ură.

Dan Dungaciu: „Înainte de România, în 2023, în Slovacia, se spune ce era hate speech, adică indicația prețioasă a Bruxelles-ului, în care spunea Tik Tok-ului ce să facă cu hate speech-ul și care sunt reperele principale prin care poți identifica hate speech-ul și spune ideile următoare și care trebuie cenzurate. Există doar două genuri: Deci cine spune așa, este hate speech și trebuie să aveți grijă să cenzurați acele poziții, poziționari și copiii nu pot să fie trans. Cine spune așa ceva, face hate speech” Marius Tucă: „Deci are legătură cu ideologia neomarxistă” Dan Dungaciu: „Este promovarea ei. Trebuie să oprim sexualizarea copiilor. Cred că LGBT, această ideologie și ideologia de gen sau ideologia de tip transgen sunt un mare pericol pentru țara mea, dacă spui așa ceva, este hate speech. Și dacă spui că trebuie să avem grijă de cei care operează cu asemenea concept, iarăși este hate speech. Deci acolo i s-a spus explicit ce înseamnă hate speech”

Dungaciu mai subliniază ipocrizia elitelor de la Bruxelles: pe de o parte, limitează accesul la internet sub 16 ani din lipsă de discernământ, dar permite schimbarea de gen minorilor împotriva voinței părinților.