Victor Ponta: „Trump te ia de fraier dacă nu îi ceri nimic”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre activitatea lui Nicușor Dan și a vorbit despre oportunitățile pe care le-ar fi putut reprezenta participarea acestuia în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta, întrebat fiind ce ar fi făcut în cazul invitației lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, acesta spune clar că, fără ezitare, ar fi acceptat invitația președintelui american. Acesta susține că prin acceptarea invitației, dar și prin prezența la Davos a unui consilier, s-ar fi putut negocia niște lucruri pentru România, cum ar fi redemararea programului Visa Waiver.

„Îți răspund direct. Că m-au întrebat și tu, și alții: Domnule, dar dacă erai tu la Cotroceni, ce făceai cu consiliul ăla pentru pace? Semnam, bineînțeles. Nu în secunda a doua. Trimiteam și eu pe un Burnete al meu, dar mai talentat. Îl trimiteam înainte să vorbească cu un Burnete al lui Trump și să zic: Domnule, vin și o semnez, dar hai, ajută-mă și pe mine. Pune-mă la loc pe lista aia cu Visa Waiver.”

Fostul lider PSD susține că, în negocierile cu Statele Unite, lipsa de cererilor poate reprezenta în fața acestora un gest de slăbiciune, fiind vorba despre un președinte care este implicat și în mediul de business american.