Dan Dungaciu: „Rușii vor juca la mai multe capete. Marile puteri vor avea fiecare o sferă de influență”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a vorbit despre modul în care Rusia își gestionează relațiile cu marile puteri. Analistul consideră că Moscova nu se bazează exclusiv pe Statele Unite și ar putea sprijini chiar o platformă de discuție între Washington și Beijing. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Rușii nu sunt idioți și ei nu-și pun toate ouăle în coșul american”

Dungaciu a explicat că Rusia nu va risca să depindă complet de Statele Unite. Orice eveniment neașteptat ar putea schimba lucrurile, motiv pentru care Moscova caută alternative. În viziunea lui, Rusia ar putea juca un rol de mediator între SUA și China, dacă interesele marilor puteri o vor cere.

„Rușii nu sunt idioți și ei nu-și pun toate ouăle în coșul american, pentru că Trump poate fi președinte trei ani, poate să-l împuște cineva și se poate arunca în aer America. Și deci nu va fi o ruptură, că n-ai cum să-i rupi, clar, dar poate să se întâmple și altceva.”, afirmă Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Un nou congres de la Viena”

Analistul a vorbit și despre BRICS, care ar putea oferi alternative la mecanismele occidentale. În acest context, Rusia ar putea sprijini America într-un dialog strategic cu China. Dungaciu consideră că marile puteri ar putea reveni la un tipar istoric de împărțire a lumii.