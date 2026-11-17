Dan Dungaciu susține că nealegerea lui Dacian Cioloș în fruntea Francofoniei este un imens eșec al politicii externe a României. Sociologul condamnă implicarea lui Nicușor Dan în campania candidatului român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Se pare că trebuie să îi găsească cineva lui Cioloș o poziție importantă”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu susține că Dacian Cioloș a candidat pentru șefia Francofoniei pe „persoană fizică”, dar s-a folosit de banii statului român. Acesta spune că Francofonia este o „poveste complicată”, dirijată de Franța și de Emmanuel Macron. Sociologul crede că se încearcă punerea lui Cioloș într-o funcție importantă pentru a arăta că și românii pot fi influenți.

„O fi fost candidatura lui Cioloș pe persoană fizică, dar banii ăia erau ai noștri. Nu vreau să intru în detalii tehnice, dar chestiunea francofonă este o poveste complicată, cu o Franță care dirijează, cu anumite țări care deja au plecat anul trecut, cu un domn Macron, care este pe finalul carierei strategice, nu doar în Europa… Se pare că trebuie să îi găsească cineva, nu știu cine, lui Cioloș o poziție importantă, ca să arătăm că suntem și noi pe acolo…”, afirmă profesorul.

Implicarea lui Nicușor Dan în campania lui Dacian Cioloș, o eroare de politică externă

Dungaciu precizează că cea mai mare problemă a fost implicarea lui Nicușor Dan în campania lui Dacian Cioloș pentru șefia Francofoniei. Acesta menționează că s-au plătit bani pentru lobby și s-a creat un pretext pentru ca președintele României să fie prezent în Cambodgia. Sociologul se întreabă dacă cineva l-a înștiințat pe Nicușor Dan că nu ar trebui să se expună într-un asemenea fel.

„Problema este că l-au târât pe președinte în această chestiune. Au plătit bani, au făcut lobby, s-au dus pe mâna franceză și l-au dus pe președinte, cel mai înalt reprezentant al României, în Cambodgia. Au inventat după aceea o chestiune, că a ținut o conferință despre mai știu eu ce sau că a vizitat ceva pe acolo. Nu contează asta. Întrebarea este, domnule, noi am știut ce se întâmplă acolo, noi mai avem informații în ceea ce privește Africa, Orientul Mijlociu sau în alte zone. Cineva i-a spus președintelui să nu meargă acolo că nu e o chestiune sigură?”, susține geopoliticianul.

„Am ajuns să ne învingă o țară mai mică decât Bucureștiul”

Sociologul susține că România a început declinul în politica externă din 2019. Acesta rememorează un eveniment în care România candida împotriva Estoniei pentru un loc în Consiliul de Securitate. El afirmă că românii au pierdut în fața unui stat „mai mic decât Bucureștiul”.

„România a intrat într-o zodie proastă în ceea ce privește politica externă cam prin 2019, când România a candidat cu o mare putere mondială, Estonia, pentru un loc în Consiliul de Securitate… România pierde cu 158 la 30, ceva de genul ăsta, adică devastator. România care niciodată n-a pierdut o competiție de după al Doilea Război Mondial, niciodată în vremea comunistă… Am ajuns să ne învingă o țară mai mică decât Bucureștiul.”, amintește Dungaciu.

Dacian Cioloș ratează șefia Francofoniei

Dacian Cioloș nu a reușit să obțină funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, după ce cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu au reușit să ajungă la un consens asupra niciunuia dintre cei patru candidați înscriși în cursă. Actuala șefă a organizației, Louise Mushikiwabo, va rămâne în funcție încă un an, iar alegerea unui nou secretar general va avea loc în 2027.