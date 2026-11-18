Mai multe servicii Apple, inclusiv iCloud, App Store, Apple Music și Apple Pay, au fost afectate de o întrerupere care a provocat probleme de autentificare, descărcare și plată. Compania a anunțat că majoritatea serviciilor au fost restabilite, însă unele platforme au continuat să înregistreze dificultăți.

Mai multe servicii online ale Apple au înregistrat marți seară probleme tehnice majore, afectând utilizatorii care încercau să acceseze iCloud, să descarce aplicații din App Store, să asculte muzică prin Apple Music sau să efectueze plăți prin Apple Pay.

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Potrivit publicației britanice The Independent, întreruperea a afectat diferite funcții ale ecosistemului Apple, fără ca toate serviciile să devină indisponibile simultan sau în toate regiunile.

Printre cele mai importante dificultăți s-au numărat problemele de autentificare în iCloud, care au împiedicat unii utilizatori să își configureze dispozitivele noi. În mod obișnuit, activarea unui iPhone sau a altui dispozitiv Apple presupune conectarea la serverele companiei. În timpul incidentului, anumite persoane nu au putut finaliza acest proces.

Problemele de autentificare au afectat și accesul la AppleCare, serviciul prin care utilizatorii pot beneficia de opțiuni suplimentare de asistență și protecție pentru dispozitivele achiziționate.

Apple Pay și App Store, afectate. Ce servicii au continuat să funcționeze

Întreruperea a provocat dificultăți și în utilizarea App Store, unde unii utilizatori nu au putut descărca aplicații, precum și în accesarea Apple Music. De asemenea, au fost raportate probleme și cu Apple Pay, însă acestea nu au afectat toate modalitățile de plată.

Totodată, în timpul incidentului, dificultățile au vizat în special plățile online. Utilizatorii au putut continua să efectueze plăți contactless în magazinele fizice, folosind dispozitivele compatibile.

Din fericire, pentru utilizatorii Apple, alte servicii importante au rămas funcționale. Spre exemplu, Apple TV nu a părut să fie afectat de întrerupere, iar iMessage, serviciul de mesagerie al companiei, a continuat să funcționeze.

De asemenea, problemele nu s-au manifestat uniform la nivel mondial. Unele servicii au funcționat în anumite regiuni sau au înregistrat doar întârzieri, în timp ce altele au fost temporar indisponibile.

Pe pagina oficială dedicată stării sistemelor, Apple a avertizat că serviciile afectate „pot fi lente sau indisponibile”.

Majoritatea serviciilor Apple au fost restabilite. Unde au persistat problemele

Ulterior, Apple a indicat că majoritatea problemelor tehnice au fost rezolvate.

Printre platformele restabilite s-au numărat principalele servicii afectate, inclusiv cele utilizate pentru autentificare, descărcarea aplicațiilor și accesarea conținutului digital.

Au continuat însă să apară avertizări pentru Apple Business Manager și Apple School Manager, două platforme destinate administrării dispozitivelor și conturilor utilizate în companii și instituții de învățământ. Aceste servicii permit organizațiilor să gestioneze centralizat echipamentele Apple, utilizatorii și anumite setări de acces.

Utilizatorii pot verifica disponibilitatea serviciilor companiei pe pagina oficială Apple System Status, unde sunt publicate informații despre întreruperi și remedierea acestora.