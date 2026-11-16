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Trump, Putin și Xi Jinping, față-n față joi, la aceeași masă, în China. Armele nucleare, războiul Ucraina și Iran, temele-cheie ale trilateralei

Trump, Putin și Xi Jinping, față-n față joi, la aceeași masă, în China. Armele nucleare, războiul Ucraina și Iran, temele-cheie ale trilateralei
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Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping urmează să participe la prima reuniune trilaterală a liderilor SUA, Rusiei și Chinei. Întâlnirea, programată în marja summitului APEC, va avea ca temă principală reducerea armamentului nuclear, dar ar putea include și discuții despre Iran.

Președintele Donald Trump se va întâlni săptămâna aceasta cu omologii săi din Rusia și China, Vladimir Putin și Xi Jinping, în cadrul unei reuniuni trilaterale dedicate controlului armamentului nuclear. Casa Albă a anunțat că discuțiile vor avea loc în marja summitului APEC, organizat în China, și vor reprezenta prima întâlnire în această formulă între liderii celor trei puteri, scrie CNN.

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Ministerul chinez de Externe a confirmat că reuniunea este programată joi, în orașul Shenzhen, unul dintre principalele centre tehnologice ale Chinei. Kremlinul anunțase anterior participarea președintelui Vladimir Putin.

Washingtonul intenționează să deschidă discuțiile privind un posibil nou acord de limitare a armelor nucleare, după expirarea, în februarie, a ultimului tratat de acest tip dintre Statele Unite și Rusia.

„Președintele a precizat clar că, printre alte subiecte, va discuta despre reducerea armelor nucleare la nivel mondial. Președintele Trump consideră că această proliferare este foarte periculoasă”, a declarat Olivia Wales, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Oficialii americani au precizat însă că nu se așteaptă la semnarea unui acord în timpul reuniunii, discuțiile fiind considerate o primă etapă a unui proces diplomatic mai amplu.

SUA, Rusia și China discută despre controlul armelor nucleare după expirarea ultimului tratat

Întâlnirea are loc într-un moment în care relațiile dintre cele trei state sunt influențate de competiția strategică, războiul din Ucraina și evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Statele Unite și Rusia dețin cele mai mari arsenale nucleare din lume, însă China vine tare din urmă după ce și-a extins accelerat capacitățile nucleare în ultimii ani.

Expirarea ultimului tratat bilateral de control al armamentului nuclear dintre Washington și Moscova a eliminat un mecanism important de limitare a arsenalelor strategice ale celor două țări.

Un înalt oficial american a explicat că administrația Trump privește reuniunea drept începutul unor negocieri, nu ca pe o oportunitate imediată de semnare a unui document.

„Nu ne așteptăm să ajungem la niciun fel de acord. Aș caracteriza acest moment ca fiind punctul de plecare, prima conversație, cu siguranță la nivel de lideri, între aceste țări. Așadar, acesta este începutul unei conversații care, sperăm, va fi productivă pe viitor”, a declarat oficialul american.

Deși cei trei lideri nu au mai participat împreună la o reuniune de acest tip, fiecare are un istoric de întâlniri bilaterale cu ceilalți.

Xi Jinping și Vladimir Putin s-au întâlnit de zeci de ori de la preluarea puterii de către liderul chinez, în 2013, consolidând relațiile politice și economice dintre Beijing și Moscova.

Vladimir Putin și Xi Jinping | Foto – Mediafax

China susține că adoptă o poziție neutră față de războiul din Ucraina și s-a prezentat drept un posibil mediator. În schimb, statele NATO au acuzat Beijingul că sprijină capacitatea militară a Rusiei prin furnizarea unor echipamente și tehnologii cu dublă utilizare.

Donald Trump și Vladimir Putin au avut, la rândul lor, șapte întâlniri directe, cea mai recentă desfășurându-se în Alaska, în 2025. Relațiile dintre Washington și Moscova au provocat noi controverse în octombrie, după ce administrația Trump a suspendat pentru cel puțin șase luni sancțiunile privind exporturile rusești de combustibil.

Decizia, luată pe fondul creșterii prețurilor la carburanți în Statele Unite, a fost criticată de parlamentari americani din ambele partide, care au susținut că relaxarea restricțiilor contravine legislației federale privind sancționarea Rusiei pentru războiul din Ucraina.

Ucraina, îngrijorată de o posibilă înțelegere între Trump, Putin și Xi. Zelenski avertizează asupra unei noi Yalta

Pe agenda reuniunii trilaterale ar urma să figureze și situația din Iran, potrivit oficialilor americani. Totodată, Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping ar putea aborda și războiul din Ucraina, având în vedere negocierile de pace desfășurate săptămâna trecută la Abu Dhabi.

Posibilitatea unor discuții între cele trei puteri privind viitorul Ucrainei a provocat deja îngrijorări la Kiev. Volodimir Zelenski a avertizat încă din octombrie că o asemenea întâlnire ar putea conduce la negocieri și eventuale înțelegeri privind țara sa fără participarea autorităților ucrainene.

„Nu vrem deloc ca acest lucru să se transforme într-un «Yalta 2, 3, 4», cu o redistribuire a influenței”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în fața jurnaliștilor.

Liderul ucrainean a făcut referire la Conferința de la Yalta din februarie 1945, când liderii Statelor Unite, Uniunii Sovietice și Marii Britanii au negociat organizarea Europei postbelice și viitoarele sfere de influență.

În contextul actualului conflict, Kievul se opune încheierii unor acorduri privind teritoriul și securitatea Ucrainei fără implicarea directă a reprezentanților săi.

Un înalt oficial american a mai declarat că Elon Musk ar urma să facă parte din delegația care îl va însoți pe Donald Trump în China. Omul de afaceri nu este însă așteptat să participe la discuțiile trilaterale cu Vladimir Putin și Xi Jinping.

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