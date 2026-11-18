Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a aterizat, miercuri dimineață, în Shenzhen, China, pentru a participa la summitul liderilor APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation /Cooperarea Economică Asia-Pacific). Trump este primul președinte american în exercițiu care vizitează acest oraș, considerat „Silicon Valley-ul Chinei”, unde își au sediul giganții tehnologici ai țării.

Air Force One, la bordul căruia se afla președintele SUA, a aterizat pe Aeroportul Internațional Shenzhen Bao’an.

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Trump a avut parte de o onoare rară, președintele Xi Jinping l-a întâmpinat personal chiar pe pistă. Liderul de la Beijing l-a așteptat pe președintele SUA la baza scărilor avionului. Potrivit BBC, aceasta este o onoare rară pentru președintele SUA, întrucât președintele chinez nu îi întâmpină aproape niciodată pe lideri la aeroport.

Liderii celor două țări s-au îmbrățișat și au schimbat o strângere de mână.

Pe durata mandatului său de președinte, Xi Jinping nu s-a deplasat niciodată la aeroport pentru a întâmpina un președinte american în vizită. În China, o țară obsedată de protocol, prezența lui Xi pe covorul roșu din Shenzhen subliniază importanța pe care China o acordă relațiilor sale bilaterale cu SUA.

La începutul acestui an, Trump l-a întâmpinat personal pe Xi la sosirea acestuia cu avionul la Baza aeriană Andrews.

Conform protocolului diplomatic al Chinei din ultimii ani, șeful statului nu se deplasează, de regulă, la aeroport pentru a întâmpina oaspeții.

Când președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sosit marți la Shenzhen, a fost întâmpinat de Cai Qi, influentul șef de cabinet al lui Xi – ceea ce reprezintă, în sine, un nivel protocolar neobișnuit de ridicat.

Ultima dată când Xi a fost văzut la aeroport a fost atunci când, în calitate de vicepreședinte al țării, l-a întâmpinat pe fostul președinte american Obama.

Cetățenii chinezi se adună pentru a-l întâmpina pe Trump la Shenzhen

Între timp, localnicii s-au adunat în număr destul de mare în fața hotelului unde, potrivit unor informații din presa internațională, va rămâne președintele Donald Trump.

La fața locului se înregistrează o prezență masivă a forțelor de ordine, iar polițiștii îi îndeamnă pe trecători să nu zăbovească, precizează BBC și CNN. Intrarea în hotel este blocată. Localnicii au spus că doresc să-l facă pe Trump să se simtă binevenit, scrie BBC. Grupuri mici de oameni din Shenzhen s-au adunat de-a lungul traseului coloanei oficiale a lui Donald Trump pentru a-l întâmpina pe președintele SUA.

Măsurile de securitate și supraveghere în anumite zone ale orașului au fost intensificate în ultimele ore.