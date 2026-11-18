Postul de televiziune Antena 3 CNN a atras critici și se află în centrul unei controverse, după difuzarea unor imagini din casa lui Călin Georgescu. Susținătorii acestuia anunță reclamații la CNA. Un fost membru al Consiliului a criticat deja televiziunea.

Imaginile au fost difuzate marți, 17 noiembrie, în emisiunea „Decisiv Prime Time”, prezentată de Cătălina Porumbel. Acestea au surprins mai multe încăperi din locuință, mobilier, biblioteci și echipamente IT. Postul de televiziune a prezentat și pagini din documentația percheziției, cu fotografii numerotate ale proprietății, notează Paginademedia.ro.

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„Imagini în premieră!” și „Ce s-a întâmplat în casa lui Georgescu la percheziții” sunt titlurile sub care au fost prezentate materialele în spațiul public.

La peste 30 de minute de la difuzarea primelor imagini, Antena 3 CNN a afișat mesajul că respectă dreptul la viață privată și că nu prezintă toate fotografiile: „Antena 3 CNN protejează dreptul la viață privată. Nu difuzăm toate imaginile”. Între timp, susținătorii lui Georgescu își exprimaseră deja nemulțumirea în mediul online.

Ce spune un fost membru CNA

Narcisa Iorga, fost membru CNA, a criticat televiziunea într-o postare pe Facebook. Ea susține că difuzarea imaginilor din locuința lui Călin Georgescu a încălcat dreptul acestuia la imagine și la viață privată.

„De la televiziuni, nu am nicio așteptare. CNA nu va vedea nicio problemă în difuzarea acestor imagini. Nici de la CNA nu am nicio așteptare. De la Cătălina Porumbel, aveam însă așteptări. Ceea ce a prezentat ea nu are nicio legătură cu interesul public justificat, care ar permite difuzarea imaginilor dintr-un spațiu privat. Interioarele casei, niște telefoane și niște medii electronice de stocare nu reprezintă nicio dovadă care să justifice încălcarea dreptului la viața privată, printr-un interes public cum ar fi dovedirea unei fapte penale. Așezarea laptopului pe birou sau faptul că pe perete, la percheziții, sunt nu știu ce tablouri, în loc de nu știu ce lumânări, care erau așezate când proprietarul își realiza videoclipurile, nu reprezintă un interes public justificat, pentru dovedirea unei infracțiuni. E o bârfă. De ce are dezordine în bibliotecă… Încercarea de a justifica faptul că difuzează imaginile, câtă vreme însăși persoana a difuzat filmări din interiorul propriei case este puerilă. O persoană are dreptul să difuzeze orice imagine dorește din interiorul proprietății sale. O terță parte nu poate difuza aceste imagini decât cu acordul scris prealabil al proprietarului. E simplu și clar”, a transmis fostul membru CNA.

Difuzarea imaginilor a provocat reacții în rândul susținătorilor lui Călin Georgescu, care s-au mobilizat online pentru a sesiza CNA. Aceștia reclamă o posibilă încălcare a dreptului la viață privată și a demnității umane. Aceștia consideră că prezentarea obiectelor personale transformă intimitatea familiei într-un spectacol televizat.

„Nu este suficient să afişezi un mesaj despre respectarea vieţii private în timp ce prezinţi publicului imagini din interiorul unei locuinţe private!”, se arată în mesajul de mobilizare.

În același timp, pe rețelele de socializare circulă un model standard de sesizare a Consiliului Superior al Magistraturii „ privind necesitatea verificării modului în care fotografii și documente provenind aparent dintr-un dosar penal au ajuns să fie difuzate public de postul Antena 3 CNN”, relatează Hotnews.ro.

Ce apare în imaginile difuzate de Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a publicat noi imagini de la perchezițiile care au durat 9 ore și care au avut loc la reședința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, la sfârșitul lunii octombrie. Fostul candidat la prezidențiale fusese ridicat din trafic într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune în formă continuată. Imaginile din locuință au ajuns, apoi, să fie difuzate la televizor, în timpul orelor de maximă audiență.

Potrivit informațiilor prezentate, procurorii au fotografiat inclusiv camerele celor doi copii minori în timpul perchezițiilor de la vila lui Călin Georgescu. Autorii criticilor consideră că aceste acțiuni confirmă acuzațiile Cristelei Georgescu privind un posibil exces de zel din partea autorităților. Aceste acțiuni confirmă acuzațiile Cristelei Georgescu privind comportamentul autorităților, pe care le-a acuzat de exces de zel, la limita abuzului. Imaginile sunt disponibile AICI.