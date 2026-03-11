Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a vorbit despre cum probabilitatea ca baza de la Kogălniceanu să fie lovită este foarte scăzută. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen (r) Virgil Bălăceanu: „Dacă ar lansa din zona Tabriz, aproape de granița cu Turcia… Sigur că s-ar apropia de Kogălniceanu, nu de București. Însă există niște aliniamente redutabile de apărare antirachetă. Turcia și știm reacția Turciei de până acum și gruparea navală europeană creată în zona Ciprului, Mediterana de Est. Deci până la sistemele din România, care ar însemna sistemul francez Mamba din Capu Midia, rachetele Patriot din bateriile noastre, SM3 (n.r. Standard Missile 3).”

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a vorbit despre cum probabilitatea ca baza de la Kogălniceanu să fie lovită de iranieni este foarte scăzută. Acesta a început prin a spune că, din punct de vedere teoretic, există acest risc. Generalul a vorbit despre specificațiile tehnice ale unei misiuni, ca un asemenea atac să poată avea loc. Acesta susține că până la apărarea antirachetă a României, ar interveni Turcia și gruparea navală europeană din zona Ciprului.