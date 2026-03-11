Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”

Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”

Andrei Rosz
11 mart. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a vorbit despre cum probabilitatea ca baza de la Kogălniceanu să fie lovită este foarte scăzută. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen (r) Virgil Bălăceanu: „Dacă ar lansa din zona Tabriz, aproape de granița cu Turcia… Sigur că s-ar apropia de Kogălniceanu, nu de București. Însă există niște aliniamente redutabile de apărare antirachetă. Turcia și știm reacția Turciei de până acum și gruparea navală europeană creată în zona Ciprului, Mediterana de Est. Deci până la sistemele din România, care ar însemna sistemul francez Mamba din Capu Midia, rachetele Patriot din bateriile noastre, SM3 (n.r. Standard Missile 3).”

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a vorbit despre cum probabilitatea ca baza de la Kogălniceanu să fie lovită de iranieni este foarte scăzută. Acesta a început prin a spune că, din punct de vedere teoretic, există acest risc. Generalul a vorbit despre specificațiile tehnice ale unei misiuni, ca un asemenea atac să poată avea loc. Acesta susține că până la apărarea antirachetă a României, ar interveni Turcia și gruparea navală europeană din zona Ciprului.

„Din punct de vedere teoretic, există riscul, dacă lansează rachete care nu au mai mult de 2.000 de km bătaie, ei au rachete ca să aibă supremație de lovire în Orientul Mijlociu. Nu au rachete care să ajungă în centru sau în vestul Europei. Nici vorbă de rachete pentru teritoriul Statelor Unite. Dar dacă ar lansa din zona Tabriz, din regiunea Tabriz, aproape de granița cu Turcia, sigur că s-ar apropia de Kogălniceanu, nu de București. Însă există niște aliniamente redutabile de apărare antirachetă. Turcia și știm reacția Turciei de până acum și gruparea navală europeană creată în zona Ciprului, Mediterana de Est. Deci până la sistemele din România, care ar însemna sistemul francez Mamba din Capu Midia, rachetele Patriot din bateriile noastre, SM3 (n.r. Standard Missile 3). Este o retorică a iranienilor. Pentru că dincolo de retorică, trebuie să ai și capacitatea de lovire. Având ca țintă Baza Kogălniceanu, nu poți să ajungi acolo doar cu una, două rachete. Îți trebuie zeci de rachete balistice și sute de drone ca să poți să mergi pe o probabilitate de lovire, cel puțin cu una dintre ele. Probabilitatea de a fi Kogălniceanu țintă este foarte scăzută din acest considerent. Kogălniceanu este integrat într-un sistem NATO. Centru operațional de comandă NATO, centru operațional de comandă aeriană de la Rammstein, care are posibilitatea să supravegheze întreaga zonă…”, a explicat generalul.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”
09:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”
08:30
Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„
07:30
Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment
07:00
Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Acțiunea militară decisă de Trump este perfect legală, conform voturilor senatorilor americani
06:30
Valentin Stan: Acțiunea militară decisă de Trump este perfect legală, conform voturilor senatorilor americani
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „CSAT-ul trebuia convocat pe 28 februarie, atunci când a început Războiul în Golf”
23:30
Victor Ponta: „CSAT-ul trebuia convocat pe 28 februarie, atunci când a început Războiul în Golf”
Mediafax
Al Treilea Război Mondial, tot mai aproape? Strategia prin care Iranul îl ține pe Trump în șah
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Vacanța de vară devine un lux. Cum a triplat războiul cu Iranul prețul biletelor de avion
Click
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Stocurile mondiale de petrol se află la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani
ULTIMA ORĂ Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
09:21
Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
FLASH NEWS Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică
09:16
Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică
SĂRBĂTORI Mai mult timp liber să te bucuri de primăvară. Care sunt zilele libere legale în următoarele luni
09:15
Mai mult timp liber să te bucuri de primăvară. Care sunt zilele libere legale în următoarele luni
SPORT Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
09:04
Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
CONTROVERSĂ Epurarea de la Ministerul rus al Apărării și prăbușirea lui Ruslan Tsalikov, „mâna dreaptă” a lui Șoigu timp de 30 de ani. Acuzații în cascadă: luare de mită, spălare de bani, delapidare
09:00
Epurarea de la Ministerul rus al Apărării și prăbușirea lui Ruslan Tsalikov, „mâna dreaptă” a lui Șoigu timp de 30 de ani. Acuzații în cascadă: luare de mită, spălare de bani, delapidare
VIDEO PSD, la guvernare sau în opoziție? Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă partidului: „Îi lipsește curajul. E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”
09:00
PSD, la guvernare sau în opoziție? Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă partidului: „Îi lipsește curajul. E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe