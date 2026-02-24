Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „România a fost presată să meargă la Consiliul pentru Pace, așa că a cerut dispensă de la Bruxelles”

Dan Dungaciu: „România a fost presată să meargă la Consiliul pentru Pace, așa că a cerut dispensă de la Bruxelles”

Malina Maria Fulga
24 feb. 2026, 23:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „România a fost presată să meargă la Consiliul pentru Pace, așa că a cerut dispensă de la Bruxelles”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a comentat prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace din Statele Unite, susținând că a fost o urmare a presiunii venite din partea Washingtonului. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu cataloghează prezența președintelui Dan în SUA drept un rezultat al presiunilor venite din partea oficialilor americani, în urma refuzului României de a adera la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. De asemenea, Dungaciu susține că ar fi fost nevoie de aprobarea liderilor de la Bruxelles pentru această deplasare, date fiind tensiunile actuale din Occident.

„Sunt două deplasări. Prima este a lui Nicușor Dan. Momentul în care România s-a simțit presată de Statele Unite, a cerut o dispensă de la Bruxelles, a fost lăsată să meargă în poziția destul de comică de observator, președinte sau președinte-observator. S-a dus acolo, politicii i s-a dat semnalul că te întâlnești în debara. Bine că s-au întâlnit la garderobă, că se putea și mai rău, cu oficiali americani. Niciun oficial american nu i-a dat posibilitatea unei fotografii oficiale. Și am spus asta și o repet. Fotografie oficială înseamnă la panou oficial, la drapel, în cadrul conferinței cu organizarea oficială.”

De asemenea, profesorul Dungaciu sugerează că insistența Statelor Unite ar fi avut ca scop asigurarea faptului că România nu va ieși din sfera de influență americană, pentru a se alinia total cu interesele Bruxelles-ului.

„El s-a dus pentru că nu mai avea încotro. A mai fost o linie de deplasare acolo. Acea linie, dacă ați văzut, o linie secundă din zona de servicii și zona de forță. Care s-a întâlnit de la Tulsi Gabbard cu diverși oficiali care se ocupă de instituții de securitate. Ăla a fost momentul în care s-au dat binecuvântările, probabil, zic și eu, nu știu sigur, pentru șefii serviciilor secrete. El a fost la servicii. Cine crede că acela a fost un gest politic se înșală. Nu a fost un gest politic. A fost un gest foarte pragmatic din partea americanilor, care le-au spus, mai bine vă dăm noi binecuvântare decât să vă dea nemții sau francezii.”

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei”
23:00
Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dacă America, o putere globală, renunță la ajutorul dat Ucrainei, Zelenski poate să se ducă să se culce”
22:30
Ion Cristoiu: „Dacă America, o putere globală, renunță la ajutorul dat Ucrainei, Zelenski poate să se ducă să se culce”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 25 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) Silviu Predoiu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 25 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) Silviu Predoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Pe 19 februarie, Marco Rubio s-a întâlnit cu înalți oficiali prezenți la Consiliul Păcii, dar nu și cu Nicușor Dan
07:00
Valentin Stan: Pe 19 februarie, Marco Rubio s-a întâlnit cu înalți oficiali prezenți la Consiliul Păcii, dar nu și cu Nicușor Dan
ACTUALITATE Valentin Stan: Secret Service care asigură paza președintelui SUA l-a alungat pe Nicușor Dan
06:00
Valentin Stan: Secret Service care asigură paza președintelui SUA l-a alungat pe Nicușor Dan
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00, 23 Feb 2026
Marius Tucă Show începe marți, 24 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Mediafax
Ilie Bolojan explică tăierile din administrație și relansarea economică. Modul în care va arăta administrația publică
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?
CONTROVERSĂ Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV. Ce i-a transmis premierul cu cinism
23:07
Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV. Ce i-a transmis premierul cu cinism
CONTROVERSĂ Cum îi răspunde Ciprian Ciucu lui Hubert Thuma, după ce a cerut 5% din impozitul pe venit al Capitalei: „Îl aștept la discuții față în față”
22:44
Cum îi răspunde Ciprian Ciucu lui Hubert Thuma, după ce a cerut 5% din impozitul pe venit al Capitalei: „Îl aștept la discuții față în față”
IMAGINI INCREDIBILE Imagini din spațiu cu Kievul bombardat cu rachete rusești. NASA a publicat filmările
22:32
Imagini din spațiu cu Kievul bombardat cu rachete rusești. NASA a publicat filmările
INEDIT Mărturiile pacienților de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Ce spune o asistentă
22:30
Mărturiile pacienților de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Ce spune o asistentă
FLASH NEWS Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
22:05
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
NEWS ALERT Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan aduce tăieri masive. Dispar 13.000 de posturi din administrația locală
21:38
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan aduce tăieri masive. Dispar 13.000 de posturi din administrația locală

Cele mai noi

Trimite acest link pe