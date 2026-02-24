Dan Dungaciu: „România a fost presată să meargă la Consiliul pentru Pace, așa că a cerut dispensă de la Bruxelles”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a comentat prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace din Statele Unite, susținând că a fost o urmare a presiunii venite din partea Washingtonului. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu cataloghează prezența președintelui Dan în SUA drept un rezultat al presiunilor venite din partea oficialilor americani, în urma refuzului României de a adera la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. De asemenea, Dungaciu susține că ar fi fost nevoie de aprobarea liderilor de la Bruxelles pentru această deplasare, date fiind tensiunile actuale din Occident.

„Sunt două deplasări. Prima este a lui Nicușor Dan. Momentul în care România s-a simțit presată de Statele Unite, a cerut o dispensă de la Bruxelles, a fost lăsată să meargă în poziția destul de comică de observator, președinte sau președinte-observator. S-a dus acolo, politicii i s-a dat semnalul că te întâlnești în debara. Bine că s-au întâlnit la garderobă, că se putea și mai rău, cu oficiali americani. Niciun oficial american nu i-a dat posibilitatea unei fotografii oficiale. Și am spus asta și o repet. Fotografie oficială înseamnă la panou oficial, la drapel, în cadrul conferinței cu organizarea oficială.”

De asemenea, profesorul Dungaciu sugerează că insistența Statelor Unite ar fi avut ca scop asigurarea faptului că România nu va ieși din sfera de influență americană, pentru a se alinia total cu interesele Bruxelles-ului.