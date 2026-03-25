Dan Dungaciu: „Trump nu minte când spune că au început negocierile, el doar vrea să țină sub control prețul petrolului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Trump ține sub control prețul petrolului prin comunicatele sale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Trump ține sub control prețul petrolului prin declarațiile sale. Acesta a început prin a spune că presa din SUA îl taxează pe Trump pentru războiul din Iran. Din aceste zone de media, adaugă sociologul, este preluată și informația în presa din România. Acesta susține că președintele SUA este foarte conștient de fiecare declarație făcută și de efectul acestora.
„Presa din America, într-adevăr, într-o mare măsură, accentuează eșecul președintelui Donald Trump în Iran. Și sigur că pun tușele așa cum vor ei să le pună. Repet, mai puțin Wall Street Journal, care încearcă, de data asta, să echilibreze puțin zona. Dar în general, New York Times și CNN sunt anti-Donald Trump din rațiuni politice. Noi ne inspirăm de acolo și rezultă ceea ce ați spus dumneavoastră, pe bună dreptate. Dar asta nu înseamnă că Donald Trump nu știe ce spune. El când vorbește despre negocieri, când spune că au pornit negocierile, el nu minte, nu dezinformează. El ține piața jos. El calmează piața. Asta face și știe că face asta. Și el știe că între timp se pregătesc negocieri. Sigur că marea problemă cu negocierile… Și este indiscutabil adevărat ce spuneți, că e o pregătire pentru negociere. Dar marea problemă este cu regimul iranian, cu cine negociezi. Dacă persoana cu care negociezi are un mandat din partea celorlalți sau nu are. Pentru că zona de întâlnire, hai să zic așa, de consens a Iranului, în acest moment, este una greu de obținut. Eu cred că se va negocia cu cei care sunt la putere în Iran.”, a explicat sociologul.