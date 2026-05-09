Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Ilie Bolojan va fi renumit în funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Este clar că cel care vine de la PSD să facă Guvern, nu poate veni la Cotroceni decât cu depunerea mandatului că n-are cum să facă. Pentru că ei vor fără AUR. Ți-am zis, mergem pe ce ți-am spus eu care e în felul următor… Președintele desemnează premier pe cel de la PSD, pe Grindeanu sau nu pe Grindeanu… Grindeanu își ia gentuța și se duce. Ca să poată să ajungă în Parlament trebuie să aibă majoritate. De unde să aibă majoritate?”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Ilie Bolojan va fi renumit în funcția de premier. Acesta a început prin a spune că politica se face pe două planuri – mai vizibil sau mai ascuns. Unele lucruri, adaugă jurnalistul, nu se văd și nici nu se știu până la momentul în care se întâmplă. Acesta dă drept exemplu alegerile din 2024 și anularea acestora. Analistul prezintă un scenariu posibil pentru criza actuală politică. Acesta susține că PSD-ul va primi mandat și nu va reuși să facă majoritate fără AUR, așa că va fi repus Bolojan.