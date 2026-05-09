Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebuie suspendat mâine pentru respingerea celor de la AUR”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat abordarea președintelui Nicușor Dan cu privire la consultările privind numirea unui nou premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că, în situația de față, opoziția câștigă din cauza acțiunilor președintelui Dan. Prin faptul că nu cheamă AUR, dar și alte formațiuni din opoziție la consultări, Cristoiu spune că acesta nu își respectă rolul de mediator.

„Partidul care a câștigat este AUR. Și a câștigat și prin faptul că Nicușor Dan îi respinge. Mai știți ce se mai întâmpla și pe acolo, pe la ei, dacă Nicușor îi chema și zicea „nu vreți să veniți…”. Pentru ceea ce face el acum, mâine trebuia suspendat.”

Ion Cristoiu: „Președintele trebuie să cheme la consultări toate partidele parlamentare în cazul unei crize”

Gazetarul susține că acțiunile președintelui de până acum ar fi trebuit să îi aducă demiterea. Cristoiu afirmă că amânarea consultărilor oficiale și tratamentul preferențial oferit anumitor formațiuni reprezintă încălcări flagrante ale poziției sale. Totodată, gazetarul consideră refuzul de a consulta opoziția o abatere gravă de la rolul președintelui.