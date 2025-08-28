Dan Dungaciu: „Trump nu vrea și nici nu poate să pună presiune pe BRICS să îl asculte”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu remarcă o schimbare de paradigmă în peisajul politic și economic mondial. Trei mari puteri China, India și America se așază la masa negocierilor, în timp ce Europa pare să nu mai fie în cărți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Faptul că premierul Modi se duce în China este un eveniment absolut istoric”

Dan Dungaciu vorbește despre importanța istorică a vizitei premierului indian în China, după o perioadă de șapte ani, evidențiind semnificația unei întâlniri între unele dintre cele mai mari puteri ale lumii: Rusia, China și India. Invitatul susține că Donald Trump a evitat să aplice sancțiuni economice dure împotriva BRICS, dat fiind contextul geopolitic delicat.

„Vizita președintelui Federației Ruse în China e un eveniment important, dar istoric este și faptul că premierul indian merge în China. Modi n-a mai fost în China de vreo șapte ani de zile. Ei s-au văzut în marja BRICS-ului, dar nu în China. Faptul că premierul Modi se duce în China este un eveniment absolut istoric. Faptul că sunt acolo trei țări mari și importante China, Federația Rusă, India asta îți pune ceva. Unul dintre motivele pentru care Donald Trump nu vrea să fie contondent, apropo de sancțiuni, și nu va pune sancțiuni secundare, este pentru că nu vrea și, între noi fie vorba, nici nu poate, așa cum, dacă și-ar dori, să pună presiune pe BRICS în așa fel încât BRICS-ul să-l asculte. Pentru că toată ideea cu sancțiunile, a zis că prima reacție a Chinei a fost foarte clară: ne interesează. Ridicăm și noi stația, intrăm în războiul ăsta, pentru că, pentru chinezi, este războiul opiumului, este secolul XIX, în care i-a umilit 100 de ani de umilință. Asta nu poți să le spui chinezilor. Pentru că partidul, așa zisul partid comunist din China, i-a educat foarte clar într-un spirit naționalist în care, de fapt, revanșa trebuie să fie a Chinei. Nici indienii nu au clintit. Au zis: nu vă place petrolul nostru, nu-l cumpărați. Dacă nu vă place, nu-l cumpărați. Noi continuăm să cumpărăm petrol și gaz de la Federația Rusă.”

Dan Dungaciu: „Europa iese din poza mare a puterilor globale”

Dungaciu vorbește despre negocierile trilaterale dintre cele trei țări privind controlul armelor nucleare. Acesta preconizează o posibilă schimbare în relația Statelor Unite cu BRICS, urmând o reconfigurare a influenței globale, din care Europa nu mai pare să facă parte.