Dan Dungaciu: „Trump nu vrea și nici nu poate să pună presiune pe BRICS să îl asculte”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu remarcă o schimbare de paradigmă în peisajul politic și economic mondial. Trei mari puteri China, India și America se așază la masa negocierilor, în timp ce Europa pare să nu mai fie în cărți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu vorbește despre importanța istorică a vizitei premierului indian în China, după o perioadă de șapte ani, evidențiind semnificația unei întâlniri între unele dintre cele mai mari puteri ale lumii: Rusia, China și India. Invitatul susține că Donald Trump a evitat să aplice sancțiuni economice dure împotriva BRICS, dat fiind contextul geopolitic delicat.
„Vizita președintelui Federației Ruse în China e un eveniment important, dar istoric este și faptul că premierul indian merge în China. Modi n-a mai fost în China de vreo șapte ani de zile. Ei s-au văzut în marja BRICS-ului, dar nu în China. Faptul că premierul Modi se duce în China este un eveniment absolut istoric. Faptul că sunt acolo trei țări mari și importante China, Federația Rusă, India asta îți pune ceva. Unul dintre motivele pentru care Donald Trump nu vrea să fie contondent, apropo de sancțiuni, și nu va pune sancțiuni secundare, este pentru că nu vrea și, între noi fie vorba, nici nu poate, așa cum, dacă și-ar dori, să pună presiune pe BRICS în așa fel încât BRICS-ul să-l asculte. Pentru că toată ideea cu sancțiunile, a zis că prima reacție a Chinei a fost foarte clară: ne interesează. Ridicăm și noi stația, intrăm în războiul ăsta, pentru că, pentru chinezi, este războiul opiumului, este secolul XIX, în care i-a umilit 100 de ani de umilință. Asta nu poți să le spui chinezilor. Pentru că partidul, așa zisul partid comunist din China, i-a educat foarte clar într-un spirit naționalist în care, de fapt, revanșa trebuie să fie a Chinei. Nici indienii nu au clintit. Au zis: nu vă place petrolul nostru, nu-l cumpărați. Dacă nu vă place, nu-l cumpărați. Noi continuăm să cumpărăm petrol și gaz de la Federația Rusă.”
Dungaciu vorbește despre negocierile trilaterale dintre cele trei țări privind controlul armelor nucleare. Acesta preconizează o posibilă schimbare în relația Statelor Unite cu BRICS, urmând o reconfigurare a influenței globale, din care Europa nu mai pare să facă parte.
„Se spune pe surse că, în discuția bilaterală de la Alaska și nu numai, partea americană a fost întrebată de ce vor să intre în dispută cu BRICS-ul, când ar fi mai bine să intre în cooperare economică cu BRICS-ul. BRICS-ul a transmis foarte limpede mesajul că marea amenințare pe care ar fi putut să o reprezinte față de Statele Unite, adică crearea unei noi monede, subminarea dolarului, dacă vreți, asta nu se va întâmpla. Că își fac mecanisme de plată, interbancare, asta e un lucru, dar în niciun caz nu vor să pună la îndoială supremația dolarului. Și asta nu-i deranjează pe americani. Și în momentul ăla, de ce să te pui împotriva atâtor piețe, când cuantumul tău din PIB-ul global nu mai e nici poveste cât era înainte? Deci ai niște competitori care sunt reali. Când Donald Trump vorbește despre competiția marilor puteri, el recunoaște că există în lume mari puteri. Deci America nu mai poate să trateze restul lumii așa cum a făcut-o nici măcar la începutul anului 1990, când era stăpâna inelelor. Din acest punct de vedere, este mult mai înțelept să cooperezi cu oamenii ăștia. Și s-ar putea ca relația dintre Donald Trump și BRICS să se schimbe radical, inclusiv prin intermediul Federației Ruse, dacă resetarea cu Federația Rusă se relansează. S-a anunțat recent o știre care a fost teribilă. S-a confirmat, de fapt, ceea ce noi vorbiserăm de multă vreme: o întâlnire trilaterală între Statele Unite, China și Federația Rusă, în care se discută statutul armelor nucleare și denuclearizarea. Deci suntem iarăși în războiul rece din anii 70-80, când cele două puteri de atunci, SUA și URSS, se întâlneau, discutau denuclearizarea, cursul armelor și controlul armamentelor. Această întâlnire trilaterală între Washington, Moscova și Beijing va fi încununarea acelui efort pe care Trump l-a anunțat în primul mandat și n-a reușit să-l ducă până la capăt. Foarte multă lume a fost sceptică că va reuși în al doilea mandat, dar este clar că viziunea lui despre cum va arăta lumea este complet diferită. Aduceți-vă aminte de celebra poză din al Doilea Război Mondial cu Churchill, Roosevelt și Stalin. Asta arată cum s-a mișcat lumea. S-a mai dus un pic mai încolo: rămâne Trump, rămâne Putin și se mută spre Xi. Adică Europa, Churchill, iese din poză. Deci Europa va ieși din poza mare. De fapt, asta este consecința a tot ce vedem acum. Europa iese din poza mare a puterilor globale. Și noi, în irresponsabilitatea strategică, ne-am gândit că împingem, sau ce facem? Ne împingem și noi în poza mare, împingem lumea europeană ca actori de securitate?”