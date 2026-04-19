Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre căderea de la vârful puterii a lui Viktor Orbán și care au fost evenimentele ce au dus în acest punct. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul alegerilor din Ungaria, analistul politic Dan Dungaciu a vorbit despre decăderea lui Viktor Orbán. Acesta susține că nerealizările economice ale lui Orbán ar fi fost ignorate dacă acesta ar fi reușit să facă lucruri semnificative privind politica externă și diplomația. Dacă ar fi avut loc întâlnirea de la Budapesta, în care trebuia să se discute pacea din Ucraina, având un deznodământ favorabil. În acest caz, Viktor Orbán ar fi avut în continuare șanse să câștige alegerile, spune invitatul.

„Viktor Orbán n-a avut noroc. Dacă Viktor Orbán i-ar fi adus la Budapesta… Lumea s-a uitat la Viktor Orbán și i-a șters cu radiera multe dintre nerealizările economice. Dacă Viktor Orbán făcea pacea, ar fi avut șanse să câștige alegerile. Dar el n-a făcut-o. Cum spunea Malița, când te duci pe lângă cei mari, ai grijă să nu fii ca o insectă care se apropie de bec și se prăjește. Că cei mari sunt prea mari și, dacă tu crezi că ești ca ei, nu vei fi niciodată ca ei. Și la un moment dat te lasă din brațe și te-au terminat. Te aruncă în fața trenului. Direct, nu. Moral, nu. Dar tehnic așa au făcut. Pentru că după Alaska nu s-a întâmplat nimic. Ce i-a spus, după trenul din Alaska, Vladimir Putin lui Trump? „Vă invit ca următoarea întâlnire să fie la Moscova”. Și Trump a zis „Ok”. Pe urmă a zis Trump: „Da, ne vedem, sigur, ne vedem la Budapesta”. Rușii au zis: „Stai puțin, eu te-am invitat la Moscova, nu-i frumos, și tu vrei să mă duci la Budapesta, unde e un teritoriu totuși inamic?” A zis: „Ok, mergem și la Budapesta”. Nu s-a mai făcut nici Budapesta.”

Dan Dungaciu: „Viktor Orbán n-a avut niciun succes de politică externă”

Pe lângă lipsa de succes în politica externă, Viktor Orbán a pierdut teren și în relația cu americanii. Dan Dungaciu vorbește și despre izbucnirea războiului din Iran. Acest conflict aduce instabilitate. Conform studiilor, cetățenii resping ideea de război, afirmă invitatul. Din acest motiv, eșecul lui Viktor Orbán de a se poziționa ca un garant al păcii a dus la declinul electoral al acestuia.