Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta"

Malina Maria Fulga

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre căderea de la vârful puterii a lui Viktor Orbán și care au fost evenimentele ce au dus în acest punct. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul alegerilor din Ungaria, analistul politic Dan Dungaciu a vorbit despre decăderea lui Viktor Orbán. Acesta susține că nerealizările economice ale lui Orbán ar fi fost ignorate dacă acesta ar fi reușit să facă lucruri semnificative privind politica externă și diplomația. Dacă ar fi avut loc întâlnirea de la Budapesta, în care trebuia să se discute pacea din Ucraina, având un deznodământ favorabil. În acest caz, Viktor Orbán ar fi avut în continuare șanse să câștige alegerile, spune invitatul.

„Viktor Orbán n-a avut noroc. Dacă Viktor Orbán i-ar fi adus la Budapesta… Lumea s-a uitat la Viktor Orbán și i-a șters cu radiera multe dintre nerealizările economice. Dacă Viktor Orbán făcea pacea, ar fi avut șanse să câștige alegerile. Dar el n-a făcut-o. Cum spunea Malița, când te duci pe lângă cei mari, ai grijă să nu fii ca o insectă care se apropie de bec și se prăjește. Că cei mari sunt prea mari și, dacă tu crezi că ești ca ei, nu vei fi niciodată ca ei. Și la un moment dat te lasă din brațe și te-au terminat. Te aruncă în fața trenului. Direct, nu. Moral, nu. Dar tehnic așa au făcut. Pentru că după Alaska nu s-a întâmplat nimic. Ce i-a spus, după trenul din Alaska, Vladimir Putin lui Trump? „Vă invit ca următoarea întâlnire să fie la Moscova”. Și Trump a zis „Ok”. Pe urmă a zis Trump: „Da, ne vedem, sigur, ne vedem la Budapesta”. Rușii au zis: „Stai puțin, eu te-am invitat la Moscova, nu-i frumos, și tu vrei să mă duci la Budapesta, unde e un teritoriu totuși inamic?” A zis: „Ok, mergem și la Budapesta”. Nu s-a mai făcut nici Budapesta.”

Dan Dungaciu: „Viktor Orbán n-a avut niciun succes de politică externă”

Pe lângă lipsa de succes în politica externă, Viktor Orbán a pierdut teren și în relația cu americanii. Dan Dungaciu vorbește și despre izbucnirea războiului din Iran. Acest conflict aduce instabilitate. Conform studiilor, cetățenii resping ideea de război, afirmă invitatul. Din acest motiv, eșecul lui Viktor Orbán de a se poziționa ca un garant al păcii a dus la declinul electoral al acestuia.

„Și Viktor Orbán a ajuns în ochii oamenilor și aceștia zic: „Ești un caraghios. Te-ai dus la Kiev, te-ai dus la Moscova, te-ai dus la Beijing, după aceea te-ai dus la americani să le arăți raportul tău. Și tu te învârți. Nu ești în țară să ne dai prosperitate, bunăstare, nimic. Te învârți aici pe o temă pe care n-ai sesizat-o”. Și el, sărmanul, a rămas fără niciun succes în politica externă. S-a luptat cu Europa degeaba, investiții americane n-au fost, nu i-au dat bani, nu s-a întâmplat nimic. La un moment dat, Donald Trump a ajuns să converseze mai mult cu Alexander Stubb, cu președintele Finlandei, decât cu Viktor Orbán. Viktor Orbán a văzut asta, că a fost, la un moment dat, neglijat în orice decizie de politică externă. Americanii au decis să nu oprească războiul din Ucraina și l-au continuat, într-o formă, sigur, edulcorată, dar l-au continuat. Deci Viktor Orbán n-a avut niciun succes de politică externă. Și, în final, când să vină J.D. Vance, s-a întâmplat și nenorocirea cu războiul din Iran. Pe războiul din Iran, asta arată respingerea în România, ultimul sondaj publicat acum, înainte de Paște: 66-68%. Oamenii îl resping, nu vor războaie. Resping și Ucraina, 66%, și ăsta, 68%. Vă dați seama că și în Ungaria este exact la fel.”

MARIUS TUCĂ SHOW Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA nu au cheltuit doar pentru NATO, ci pentru a-și păstra puterea militară și a-și menține cea mai mare armată din lume”
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „România are nevoie de timp pentru a-și reface stocurile de armament, de producție și de spații de depozitare”
ACTUALITATE Valentin Stan: America nu are nevoie să plece din Europa. Trump o să îi lase pe liderii europeni să se descurce singuri
ACTUALITATE Valentin Stan: SUA nu merg la război pentru că spune tratatul NATO, ci pentru că vrea Trump și pentru că SUA își apără prietenii
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Iranul nu avea bombă nucleară, dar putea să o facă. Iranienii au îmbogățit uraniul mai mult decât era nevoie”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ursula a susținut că UE trebuie să renunțe la dreptul de veto pentru că Peter Magyar va avea putere în consiliu”
Mediafax
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Mediafax
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția 78 și cum o poți elimina
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
O ultimă „suflare” de la cometa interstelară 3I/ATLAS pe măsură ce iese din Sistemul Solar
PODCAST ALTCEVA Cât ne influențează cifra destinului și ce relevanță are ziua de naștere. Numerologul Eduard Agachi: Avem toată această bogăție la îndemână
TURISM S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
FLASH NEWS Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump
REACȚIE BNS îi cere președintelui Nicușor Dan să iniţieze consultări directe cu liderii coaliției. Ce spun sindicaliștii despre soluția anticipatelor
ECONOMIE Încrederea în economie s-a prăbușit în a doua parte a anului 2025. Cum a fost creșterea economică în mandatele Ciolacu vs Bolojan
CONTROVERSĂ Coreea de Nord a lansat noi rachete balistice spre Marea Japoniei. Alertă în Asia înaintea summitului SUA-China
