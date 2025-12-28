Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Zelenski speră că anumiți oameni din SUA ar putea pune presiune pe Trump să-l convingă să acționeze împotrivă lui Putin”

Dan Dungaciu: „Zelenski speră că anumiți oameni din SUA ar putea pune presiune pe Trump să-l convingă să acționeze împotrivă lui Putin”

Serdaru Mihaela
28 dec. 2025, 07:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show de pe 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o perspectivă incisivă asupra situației din Ucraina, subliniind rolul decisiv al operațiunilor militare în contextul iernii aspre și al infrastructurii energetice distruse. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a atras atenția asupra faptului că diplomația a pierdut din relevanță, iar evoluția conflictului va fi dictată de teren. Președintele Zelenski, potrivit analistului, pune speranțe disperate pe o facțiune din Statele Unite care să preseze administrația Trump. Scopul ar fi convingerea lui Trump să exercite presiune asupra Rusiei. Această dinamică ar putea influența negocierile, dar Dungaciu avertizează că realitatea militară rămâne dominantă.

„Zelenski speră, cu disperare, că acea facțiune din Statele Unite va reuși să pună presiune pe administrația Trump, în așa fel încât, să-l convingă să pună presiune pe Rusia” , spune Dungaciu.

Marius Tucă a completat analiza cu o citare relevantă de la fostul prim-ministru polonez Leszek Miller, care critică narațiunea europeană despre un război inevitabil cu Rusia:

„Fostul prim-ministru polonez, Lezek Miller, a anunțat acest lucru. Potrivit lui, logica dominantă conform căreia, după Ucraina, Rusia va merge inevitabil mai departe, este folosită pentru a închide discuțiile și a disciplina societățile. Această narațiune este convenabilă, din punct de vedere politic, deoarece blochează dezbaterile și justifică orice decizie, dar ca analiză strategică este, pur și simplu, absurdă”.

