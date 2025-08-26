Dan Tomozei: „China ajută Rusia pentru că știe că va fi următoarea țintă dacă ar cădea Rusia”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Dan Tomozei a discutat despre relațiile bilaterale dintre Rusia și China, în contextul tensiunilor dintre Moscova și Occident, reprezentat de țările Uniunii Europene și SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Tomozei: „Sub nicio formă China nu poate să fie despărțită de Rusia”

Dan Tomozei analizează poziția strategică a Chinei în contextul internațional tensionat actual și relația sa bilaterală cu Rusia, dar și cu alte state din continentul asiatic. Jurnalistul pune accentul pe tensiunile evidente dintre cele două blocuri politice: pe de o parte, Rusia și China, iar pe de cealaltă parte, țările occidentale. Se ridică semne de întrebare cu privire la menținerea echilibrului global, date fiind tensiunile generate între marile puteri internaționale.