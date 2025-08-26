Dan Tomozei: „China ajută Rusia pentru că știe că va fi următoarea țintă dacă ar cădea Rusia”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Dan Tomozei a discutat despre relațiile bilaterale dintre Rusia și China, în contextul tensiunilor dintre Moscova și Occident, reprezentat de țările Uniunii Europene și SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Tomozei analizează poziția strategică a Chinei în contextul internațional tensionat actual și relația sa bilaterală cu Rusia, dar și cu alte state din continentul asiatic. Jurnalistul pune accentul pe tensiunile evidente dintre cele două blocuri politice: pe de o parte, Rusia și China, iar pe de cealaltă parte, țările occidentale. Se ridică semne de întrebare cu privire la menținerea echilibrului global, date fiind tensiunile generate între marile puteri internaționale.
„China a lăsat câteva semnale de alarmă pe care noi nu le-am mai văzut până la momentul respectiv. Folosind limbajul occidental, China a transmis României pe cale diplomatică, la nivelul cel mai înalt. Sperăm și dorim ca România să facă față bullying-ului occidental. Să tot fie vreo șapte, opt ani înainte de pandemie. Am pierdut definitiv contactul cu realitatea. În actuala condiție și în actuala conjunctură de lideri, sub nicio formă China nu poate să fie despărțită de Rusia. Cu atât mai mult, cu cât trebuie văzută relația Rusia-China în cadrul relației China-Coreea de Nord-Rusia-Coreea de Nord, iar Coreea de Nord știm că și-a trimis trupe în Ucraina. China nu ajută militar Rusia. China ajută cu produse, cu multiplă utilizare. China susține Rusia pentru că este evident că după Rusia, următoarea țintă este China. Țintă americană, țintă a Occidentului, așa-numitului Occident colectiv. Dar relația bilaterală China-Rusia trebuie văzută în cadrul relațiilor din interiorul Asiei. China dezvoltă o relație specială în cadrul organizației de cooperare de la Șanghai. Dezvoltă o cooperare specială China-Asia Centrală. Și aici sunt toate țările cu cele mai importante resurse din spațiul eurasiatic. Și aici avem Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Totul este superlativ, e firesc, din respect și dintr-o prietenie și relație diplomatică deosebită. Relația bilaterală Rusia-China s-a îmbunătățit imediat după 1995. După ce Putin a început ascensiunea. Așa cum văd lucrurile, se joacă un polițai rău, Medvedev joacă un rol tot timpul.”