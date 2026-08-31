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Viorica Dăncilă spune cum ar rezolva criza politică: „Eu aș fi făcut un guvern PSD-AUR”

Andrei Rosz
Viorica Dăncilă spune cum ar rezolva criza politică: „Eu aș fi făcut un guvern PSD-AUR”
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Viorica Dăncilă spune cum ar fi rezolvat criza politică din România. Fostul premier ar fi făcut un guvern format din PSD și AUR, împreună cu minoritățile sau alte partide mici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Un guvern cu puteri depline este singura variantă în fața unui Parlament divizat”

Invitată la Marius Tucă Show, Viorica Dăncilă susține că România are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai rapid. Aceasta afirmă că și Parlamentul se află într-un proces de divizare din cauza tensiunilor politice imense. Politicianul menționează că singura soluție pentru criza actuală ar fi fost un guvern format din PSD și AUR, care să dea o majoritate stabilă.

„Avem nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru că vedem că și Parlamentul este foarte divizat și nici acolo legislația nu trece atât de ușor. Și acolo sunt orgolii mult mai importante decât interesul național. De aceea v-am spus că eu aș fi făcut un guvern PSD-AUR, pentru că este singura soluție în care avem o majoritate cât de cât stabilă.”, explică fostul premier.

Trebuie viitorul guvern să fie unul anti-Bolojan?

Dăncilă afirmă că viitorul guvern nu trebuie neapărat să fie anti-Bolojan, cât trebuie să fie pro-țară. Aceasta susține că viitorul guvern trebuie să scoată România din acest episod de crize suprapuse. Politicianul menționează că sunt unele provocări care nu se pot rezolva cu un guvern interimar, cu puteri limitate.

„Eu nu m-aș gândi să fie un guvern anti-cineva, ci pro-ceva. Adică întotdeauna am văzut această luptă între persoane, să plece ăla, să vină celălalt. Eu aș vedea acum un guvern care efectiv să gestioneze situația măcar pentru o perioadă în aceste momente. Dar vedeți, sunt anumite provocări care au nevoie de un răspuns imediat. Un guvern interimar nu poate face acest lucru, are rolul de administrare și atât.”, menționează politicianul. 

Guvernul Bolojan se află în interimat de 119 zile. Ilie Bolojan a fost demis din funcția de premier pe data de 5 mai, în urma unei moțiuni de cenzură care a trecut de votul Parlamentului. Guvernul interimar are puteri limitate și nu poate emite politici publice noi, rolul său fiind unul mai degrabă administrativ.

„Un om care nu e demn, nu va fi respectat”

Fostul premier susține că politicienii români nu vor o majoritate cu AUR ca să nu îi supere pe „alții”. Aceasta dă drept exemplu Italia și Olanda și spune că nouă nu ni se permite ce li s-a permis altor state. Politicianul menționează că am devenit „supuși” și că nimeni, la nivel internațional, nu îi respectă pe reprezentanții României.

„Noi nu vrem să îi supărăm pe alții. Stați puțin, dar în Italia ce s-a întâmplat cu Meloni? În Olanda ce s-a întâmplat? Adică ceea ce le este permis altora nu ne este permis nouă. De unde această abordare? De când am devenit noi atât de supuși? Nu mai avem un punct de vedere și venim doar cu to do list-ul. Nu se poate așa ceva. Să știți că un om care nu e demn, nu este respectat. Dacă noi nu vom impune cât de cât punctul nostru de vedere, niciodată nu vom fi respectați. În aceste momente se pune problema ce mai vindem, ce mai facem, nu ca să ajutăm economia, ci mai mult ca să o destabilizăm.”, afirmă Dăncilă.

De unde provin tensiunile dintre PSD și AUR?

În repetate rânduri, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat public că refuză orice fel de alianță cu AUR. Într-o declarație din 13 iulie, Grindeanu spune că unul dintre motivele principale pentru care refuză o majoritate cu AUR este chiar George Simion.

„Dați-mi voie să nu am deloc încredere în ceea ce spune George Simion. Deloc. A promis lucruri și nu s-a ținut de cuvânt. Trebuie să existe o bază pentru încredere, iar eu nu o am. Nu am nimic cu votanții AUR și nici cu partidul în sine, dar nu cred ceea ce spune domnul Simion. La ora 9:30 spune un lucru, iar la ora 10:00 spune altceva. A promis că votează Guvernul Veștea și nu a făcut-o”, a precizat Sorin Grindeanu. 

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, amintește o discuție pe care a avut-o cu Sorin Grindeanu în proximitatea votării Guvernului Veștea. Acesta afirmă că le-a explicat social-democraților că Guvernul Veștea trebuie să pice ca relația PSD-AUR să poată avea un nou început. Peiu îi acuza pe membrii PSD că au început prost relația cu AUR și trebuie să își schimbe atitudinea.

„Am avut două discuții, una cu domnul Neacșu, cealaltă cu domnul Neacșu și cu domnul Grindeanu. Le-am explicat frumos următorul lucru: Guvernul Veștea trebuie să cadă. Trebuie să se consume episodul ăsta tocmai pentru că ați început prost relația cu noi. Din clipa în care Nicușor Dan a anunțat desemnarea, ați început spunând că nu veți face nicio colaborare cu AUR. Eu sper că după ce o să cadă acest guvern, primul lucru pe care îl veți spune este că luați în calcul o relație instituțională cu AUR”, a susținut Petrișor Peiu.

În timp ce Viorica Dăncilă vede în PSD-AUR o soluție pentru formarea unei majorități, conducerea social-democrată a transmis deseori că exclude o astfel de alianță. Nu se poate pune problema nici de un Guvern PSD susținut de AUR. Petrișor Peiu și Dan Dungaciu au menționat de mai multe ori că AUR nu va susține un guvern din care nu face parte.

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