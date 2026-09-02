Rusia ajută în secret Iranul pentru a dezvolta o nouă clasă de rachete hipersonice de croazieră. Propgramul secret este unul de lungă durată și poartă numele de cod C430L.

Scopul principal al programului C430L este să ajute Iranul să dezvolte un sistem de propulsie statoreactor, un motor care să permită rachetelor de croazieră să zboare la o viteză mult mai mare decât cea a sunetului.

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Experții militari spun că tehnologia este în mod cert destinată rachetelor de croazieră anti-navă și rachetelo de croazieră pentru a lovi ținte la sol.

Ei estimează că Iranul, cu asemenea arsenal, chiar ar putea deveni o amenințare la adresa portavioanelor SUA și a altor vase din regiunea Orientului Mijlociu.

Iranul a construit și a testat sistemul de propulsie de tip ramjet, deși nu sunt încă dovezi că Rusia ar sprijini la fabricarea de rachete de croazieră supersonice. De asemenea, nu sunt indicii că ar fi fost staționate modele de rachete rusești hipersonice pe teritoriul Iranului.

Programul este coordonat de exportatorul de arme de stat Rosoboronexport și de către NPO Mashinostrovenia.

Contractul C430L a fost semnat cu ministerul iranian al Apărării și cu Forțele Logistice Armate în noiembrie 2023, potrivit Financial Times.

Sursa Foto: Kremlin.ru