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NATO avertizează: Rusia își modernizează flota de submarine. Ce regiune din Europa este sub vizorul Kremlinului

NATO avertizează: Rusia își modernizează flota de submarine. Ce regiune din Europa este sub vizorul Kremlinului
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De la invadarea Ucrainei și izbucnirea tensiunilor cu NATO, Rusia și-a extins și modernizat submarineel nucleare. Comandamentul Aliat Întrunit al NATO de la Brunssum a atras atenția că submarinele nucleare de noua generație sunt capabile să efectueze atacuri la distanță mare. 

NATO monitorizează situația și transmite că tratează cu seriozitate faptul că Rusia își dezvoltă capabilitățile militare în nordul Europei.

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„Ceva se mișcă sub suprafață. Rusia își extinde și își modernizează forța de submarine, Peninsula Kola rămânând un centru cheie pentru Flota Nordică.Printre acestea: rachete submarine SSGN de ​​nouă generație cu propulsie nucleară, cu capabilități serioase de atac pe distanță lungă și de respingere a atacurilor maritime în Nordul Îndepărtat.Pot fi invizibile sub valuri. Dar nu și pentru noi. Noi le vedem, urmărim îndeaproape evoluțiile și da, le luăm în serios. Suntem NATO”, a transmis JFC Brunssum.

Peninsula Kola continuă să reprezinte un centru strategic pentru Flota rusă de Nord, în timp ce Kremlinul dezvoltă noile submarine nucleare rusești de tip SSGN. Acestea sunt submarine cu propulsie nucleară concepute pentru a transporta și lansa rachete de croazieră.

Țări ca Regatul Unit, Norvegia, Suedia sau Finlanda pot fi în raza acestora. Submarinele pot avea și capacitatea de „sea denial”, concept militar prin care poate fi stabilită capacitatea de a împiedica sau limita libertatea de acțiune a adversarului într-o anumită zonă maritimă.

Submarinele sunt aduse inclusiv în regiunea High North, zonă care are o importanță strategică majoră pentru securitatea euro-atlantică.

„Poate că sunt invizibile sub valuri. Dar nu pentru noi”, afirmă JFC Brunssum, făcând referire la submarinele rusești.

Sursa Foto: Forțele navale ale Rusiei

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