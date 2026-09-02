Prima pagină » Actualitate » Salvamarii atrag atenția asupra pericolului nevăzut din Marea Neagră. Un bărbat de 52 de ani, dispărut în apă, la Costinești, a fost găsit mort

Salvamarii atrag atenția asupra pericolului nevăzut din Marea Neagră. Un bărbat de 52 de ani, dispărut în apă, la Costinești, a fost găsit mort

Salvamarii atrag atenția asupra pericolului nevăzut din Marea Neagră. Un bărbat de 52 de ani, dispărut în apă, la Costinești, a fost găsit mort
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Salvamarii atrag atenția asupra pericolului nevăzut din Marea Neagră. În urma cu o zi, un bărbat în vârstă de 52 de ani din Covasna a dispărut în apă, la Costinești. Nu mai puțin de 17 scafandri de la ISU Dobrogea l-au căutat în mare. A fost găsit fără suflare, azi. Datele indică faptul că turistul ar fi fost tras de curenții „rip” în larg și nu ar mai fi avut nicio scăpare.

Ultimele zile au fost marcate de o serie de tragedii pe litoralul românesc. Mai mulți turiști, între care și un bărbat de 52 de ani din județul Harghita, au murit înecați. Salvamarii atrag atenția asupra unui fenomen care se formează în Marea Neagră, atunci când apa împinsă spre țărm de valuri se întoarce rapid în larg.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Salvamarii atrag atenția asupra pericolului nevăzut din Marea Neagră. Un bărbat de 52 de ani, dispărut în apă, la Costinești, a fost găsit mort

Salvamarii atrag atenția asupra pericolului nevăzut din Marea Neagră. Sursă foto: Shutterstock

Pericolul din spatele curenților „rip”

Curenții „rip” reprezintă fenomen natural întâlnit și pe litoralul românesc. Ei pot deveni periculoși și au fost implicați în numeroase cazuri de înec în Marea Neagră. Cercetătorul Florin Tătui a explicat la Euronews România ce sunt curenții RIP și de ce pot fi periculoși pentru cei care intră în mare.

„Curenții rip sunt acolo dintotdeauna. Ei reprezintă niște curenți naturali, îi găsim oriunde în lume, în anumite condiții. Singura problemă este că în România, din păcate, gradul de conștientizare a publicului larg este foarte, foarte scăzut, în legătură cu pericolul reprezentat de acești curenți. Practic aceasta a fost și motivația pentru proiectul nostru de cercetare. Să încercăm să creștem gradul de conștientizare a publicului larg”, a spus cercetătorul.

Curenții „rip” pot fi observați de la mal. Turiștii sunt sfătuiți să privească marea câteva minute, înainte de a intra în apă. Zonele liniștite dintre două spații cu valuri sparte pot indica prezența curenților.

„În primul rând, în momentul în care ajungem pe plajă nu intrăm imediat în apă. Două, trei, patru minute trebuie să stăm pe plajă și să privim configurația generală a mării. Observați spargerea de valuri, în partea stânga și dreapta malului, iar în mijloc se formează o zonă liniștită, în care valurile nu au aceeași intensitate. Ei bine, aceea este zona de acțiune a curenților rip”, a spus cercetătorul.

Unde apar acești curenți mai frecvent?

Cercetătorul a mai relatat, în 2023, că a fost efectuat un studiu pe 34 de sectoare de plajă, între Năvodari și Vama Veche. Studiul arată că aproximativ 75% dintre plajele turistice sunt afectate de curenții „rip”. Aceștia apar frecvent pe 55% dintre plaje și ocazional pe alte 19%. Digurile perpendiculare pe țărm pot favoriza formarea curenților „rip” în apropierea lor. Cercetătorul recomandă turiștilor să ceară sfatul salvamarilor, care cunosc zonele cu risc și pot oferi indicații despre condițiile din apă.

Cele mai multe înecări au loc la 20-30 de metri de mal, în zonele unde apa are doar 1,2-1,5 metri adâncime. Altfel, curenții „rip” pot apărea de la câțiva metri de țărm și se pot extinde până la peste 150 de metri în larg.

Acești curenți sunt mai periculoși când marea este agitată și valurile sunt puternice. Salvamarii recomandă evitarea intrării în apă atunci când este arborat steagul roșu. Curenții „rip” pot trage oamenii în larg chiar și de la un metru de mal.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Jurnalistul Dan Tomozei afirmă că sibienii l-ar realege pe Klaus Iohannis ca primar: „Și Boc a lăsat România praf și a fost reales la Cluj”
23:33
Jurnalistul Dan Tomozei afirmă că sibienii l-ar realege pe Klaus Iohannis ca primar: „Și Boc a lăsat România praf și a fost reales la Cluj”
MARIUS TUCĂ SHOW Jurnalistul Dan Tomozei a comentat posibila întâlnire dintre Putin, Trump și Xi: „Nu va avea loc până nu se întâmplă alegerile din noiembrie”
23:10
Jurnalistul Dan Tomozei a comentat posibila întâlnire dintre Putin, Trump și Xi: „Nu va avea loc până nu se întâmplă alegerile din noiembrie”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Tomozei, jurnalist român în Asia: „China va veni peste întreaga lume. Va deveni exportator de fructe și legume”
22:53
Dan Tomozei, jurnalist român în Asia: „China va veni peste întreaga lume. Va deveni exportator de fructe și legume”
ALERTĂ Atenționare de călătorie în Bulgaria emisă de Ministerul Afacerilor Externe. Sunt anunțate restricții temporare de circulație pentru următoarele zile
22:07
Atenționare de călătorie în Bulgaria emisă de Ministerul Afacerilor Externe. Sunt anunțate restricții temporare de circulație pentru următoarele zile
FLASH NEWS Veste pentru pensionarii din România. Casa de Pensii a lansat un nou portal. Ce se întâmplă cu vechile conturi și cum pot fi accesate datele
21:34
Veste pentru pensionarii din România. Casa de Pensii a lansat un nou portal. Ce se întâmplă cu vechile conturi și cum pot fi accesate datele
ACTUALITATE „Domnul jandarm, sunt judecător! Stați să-mi iau geanta!” Înregistrările scandalului de la ÎCCJ, de unde Liliana Alexe a fost evacuată cu jandarmii
21:00
„Domnul jandarm, sunt judecător! Stați să-mi iau geanta!” Înregistrările scandalului de la ÎCCJ, de unde Liliana Alexe a fost evacuată cu jandarmii
Mediafax
Primarul A MURIT înr-un accident de tractor. Era la al șaptelea mandat
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Cancan.ro
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Adevarul
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Mediafax
INCREDIBIL! Trump vrea redenumirea Strâmtorii Ormuz în Strâmtoarea Trump
Click
Urmează o perioadă de aur pentru trei zodii. Acești nativi vor avea parte de schimbări uriașe în viață
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Descopera.ro
Cine a inventat gurile de canal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
O rudă a omului surprinzător de înaltă, descoperită în fosile vechi de 1,4 milioane de ani
SCANDALOS Ilie Bolojan și Oana Țoiu ar fi solicitat Comisiei Europene să taie României cele 770 de milioane de euro din PNRR, din cauza „amendamentului Fritz”
23:29
Ilie Bolojan și Oana Țoiu ar fi solicitat Comisiei Europene să taie României cele 770 de milioane de euro din PNRR, din cauza „amendamentului Fritz”
EXCLUSIV Viorica Dăncilă, scandalizată că România este de acord să piardă dreptul de veto și riscă să nu mai conteze în Europa
22:34
Viorica Dăncilă, scandalizată că România este de acord să piardă dreptul de veto și riscă să nu mai conteze în Europa
MILITAR Financial Times: Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte motoare pentru rachete hipersonice
21:58
Financial Times: Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte motoare pentru rachete hipersonice
TENSIUNI Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia
21:57
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia
INEDIT Arheologii turci au descoperit o statuie unică, veche de 11.000 de ani, a unui om călare pe un leopard. Misterul obiectului de la Karahan Tepe
21:52
Arheologii turci au descoperit o statuie unică, veche de 11.000 de ani, a unui om călare pe un leopard. Misterul obiectului de la Karahan Tepe
DECES Un primar din Hunedoara a murit după ce a rămas prins sub un tractor. Edilul se afla la al șaptelea mandat
21:43
Un primar din Hunedoara a murit după ce a rămas prins sub un tractor. Edilul se afla la al șaptelea mandat

Cele mai noi

Trimite acest link pe