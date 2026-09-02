Salvamarii atrag atenția asupra pericolului nevăzut din Marea Neagră. În urma cu o zi, un bărbat în vârstă de 52 de ani din Covasna a dispărut în apă, la Costinești. Nu mai puțin de 17 scafandri de la ISU Dobrogea l-au căutat în mare. A fost găsit fără suflare, azi. Datele indică faptul că turistul ar fi fost tras de curenții „rip” în larg și nu ar mai fi avut nicio scăpare.

Ultimele zile au fost marcate de o serie de tragedii pe litoralul românesc. Mai mulți turiști, între care și un bărbat de 52 de ani din județul Harghita, au murit înecați. Salvamarii atrag atenția asupra unui fenomen care se formează în Marea Neagră, atunci când apa împinsă spre țărm de valuri se întoarce rapid în larg.

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Pericolul din spatele curenților „rip”

Curenții „rip” reprezintă fenomen natural întâlnit și pe litoralul românesc. Ei pot deveni periculoși și au fost implicați în numeroase cazuri de înec în Marea Neagră. Cercetătorul Florin Tătui a explicat la Euronews România ce sunt curenții RIP și de ce pot fi periculoși pentru cei care intră în mare.

„Curenții rip sunt acolo dintotdeauna. Ei reprezintă niște curenți naturali, îi găsim oriunde în lume, în anumite condiții. Singura problemă este că în România, din păcate, gradul de conștientizare a publicului larg este foarte, foarte scăzut, în legătură cu pericolul reprezentat de acești curenți. Practic aceasta a fost și motivația pentru proiectul nostru de cercetare. Să încercăm să creștem gradul de conștientizare a publicului larg”, a spus cercetătorul.

Curenții „rip” pot fi observați de la mal. Turiștii sunt sfătuiți să privească marea câteva minute, înainte de a intra în apă. Zonele liniștite dintre două spații cu valuri sparte pot indica prezența curenților.

„În primul rând, în momentul în care ajungem pe plajă nu intrăm imediat în apă. Două, trei, patru minute trebuie să stăm pe plajă și să privim configurația generală a mării. Observați spargerea de valuri, în partea stânga și dreapta malului, iar în mijloc se formează o zonă liniștită, în care valurile nu au aceeași intensitate. Ei bine, aceea este zona de acțiune a curenților rip”, a spus cercetătorul.

Unde apar acești curenți mai frecvent?

Cercetătorul a mai relatat, în 2023, că a fost efectuat un studiu pe 34 de sectoare de plajă, între Năvodari și Vama Veche. Studiul arată că aproximativ 75% dintre plajele turistice sunt afectate de curenții „rip”. Aceștia apar frecvent pe 55% dintre plaje și ocazional pe alte 19%. Digurile perpendiculare pe țărm pot favoriza formarea curenților „rip” în apropierea lor. Cercetătorul recomandă turiștilor să ceară sfatul salvamarilor, care cunosc zonele cu risc și pot oferi indicații despre condițiile din apă.

Cele mai multe înecări au loc la 20-30 de metri de mal, în zonele unde apa are doar 1,2-1,5 metri adâncime. Altfel, curenții „rip” pot apărea de la câțiva metri de țărm și se pot extinde până la peste 150 de metri în larg.

Acești curenți sunt mai periculoși când marea este agitată și valurile sunt puternice. Salvamarii recomandă evitarea intrării în apă atunci când este arborat steagul roșu. Curenții „rip” pot trage oamenii în larg chiar și de la un metru de mal.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ