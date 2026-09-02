Premierul demis, Ilie Bolojan, și ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi avut o discuție telefonică cu comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, despre „amendamentul Fritz” și ar fi solicitat să analizeze, dacă este cazul, ca Uniunea Europeană să nu aloce României suma din PNRR de 770 de milioane de euro, pentru îndeplinirea jalonului, au declarat surse politice pentru Antena3.ro.

Conversația telefonică dintre premierul demis, Ilie Bolojan, Oana Țoiu și comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, nu a fost confirmată oficial.

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Informația vine într-un moment foarte tensionat pentru România, având în vedere că țara noastră face subiectul unor dezbateri intense în Parlamentul European, după ce grupurile parlamentare PPE și Renew i-au cerut Ursulei von der Leyen să taie cele 770 de milioane de euro din PNRR, din cauza amendamentului Fritz la Legea ANI.

Comisia Europeană a trimis o scrisoare oficială României în care cere explicații cu privire la „amendamentul Fritz”

Recent, Comisia Europeană a solicitat oficial statului român clarificări detaliate cu privire la amendamentul la Legea integrității, așa-numitul „amendament Fritz”, validat de Curtea Constituțională a României și intrat, recent, în vigoare, au declarat surse oficiale pentru G4Media.

Scrisoarea, a fost trimisă, recent, la începutul lunii septembrie, de către directorul general al DG JUST (Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori) din cadrul Comisiei, Ana Gallego. România are la dispoziție două săptămâni pentru a răspunde mai multor întrebări fundamentale pe tema „amendamentului Fritz”, la Legea Integrității.

Ce clarificări solicită Comisia Europeană

Clarificările solicitate de Comisia Europeană vizează șapte chestiuni principale, potrivit documentului consultat de G4Media:

1. Cadrul juridic anterior și încetarea mandatului

2. Raportarea la principiul ne bis in idem

3. Justificarea încetării automate a mandatului

4. Analiza circumstanțelor individuale și impactul concret

5. Natura juridică a măsurii și caracterul penal

6. Posibilitatea excluderii măsurii în cazurile minore

7. Dreptul la o cale de atac

Nicușor Dan a promulgat legea ANI

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august, noua lege ANI, cu tot cu așa-numitul „amendament Fritz”. În acest scenariu, liderul USR, Dominic Fritz are la dispoziție maximum 30 de zile pentru a-și depune mandatul de primar al municipiului Timișoara. Cu două zile înainte de a fi promulgată de șeful statului, legea ANI a trecut de Senat cu 106 voturi „pentru”, 19 „contra” și zero abțineri.