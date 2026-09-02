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Atenționare de călătorie în Bulgaria emisă de Ministerul Afacerilor Externe. Sunt anunțate restricții temporare de circulație pentru următoarele zile

Atenționare de călătorie în Bulgaria emisă de Ministerul Afacerilor Externe. Sunt anunțate restricții temporare de circulație pentru următoarele zile
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A fost emisă o nouă atenționare de călătorie în Bulgaria. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează despre noile restricții temporare de circulație care sunt valabile pentru vehiculele de mare tonaj, pe fondul minivacanței prilejuite de Ziua Reunificării.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează șoferii români că Bulgaria introduce restricții temporare pentru camioanele de peste 12 tone. Măsura vizează mai multe autostrăzi și drumuri, în perioada minivacanței de 6 septembrie (Ziua Reunificării).

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Restricțiile temporare sunt valabile pentru autostrăzile „Trakia”, „Hemus” și „Struma”, precum și pe drumul I-1 din districtul Blagoevgrad.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria cu privire la faptul că, în vederea creșterii siguranței rutiere, a fluidizării traficului și a prevenirii ambuteiajelor în perioada minivacanței prilejuite de Ziua Reunificării (6 septembrie 2026), autoritățile bulgare au introdus restricții temporare de circulație pentru vehiculele de mare tonaj (peste 12 tone) pe autostrăzile „Trakia”, „Hemus” și „Struma”, precum și pe drumul I-1 din districtul Blagoevgrad”, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Restricțiile se aplică în trei intervale, și anume:

  • Vineri, 4 septembrie, între 15:00 și 20:00;
  • Sâmbătă, 5 septembrie, între 09:00 și 14:00;
  • Luni, 7 septembrie, între 12:00 și 20:00.

Măsurile vizează, în funcție de interval, traficul spre sau dinspre Sofia.

Pe autostrada „Hemus”, restricțiile se aplică pe secțiunea dintre Sofia și legătura rutieră cu sensul giratoriu și drumul I-4. De asemenea, traficul este restricționat pe autostrada „Struma” și pe drumul I-1 în zona dintre Simitli și Kresna, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Care sunt excepțiile?

Sunt exceptate autobuzele, transporturile de mărfuri periculoase, animale vii și produse perisabile. Sunt exceptate și camioanele care transportă carcase. Pe anumite sectoare există și derogări suplimentare. Pe autostrada „Trakia”, transportul public de persoane este exceptat de la restricții. De asemenea, camioanele cu mărfuri periculoase pot circula fără restricții între Ihtiman și Vakarel, pe sensul spre Sofia.

„De asemenea, pe drumul I-1 în zona Simitli (spre Bansko și complexele turistice) se va aplica un regim de circulație reversibilă:

  • în zilele de 4 și 5 septembrie, vehiculele spre Kulata vor circula pe două benzi, iar spre Sofia pe o singură bandă;
  • în ziua de 7 septembrie, traficul va fi organizat pe două benzi spre Sofia și pe una spre Kulata”, anunță MAE.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă șoferilor să își planifice călătoriile și să respecte regulile de circulație. Traficul poate fi monitorizat în timp real printr-o hartă interactivă pusă la dispoziție de autoritățile bulgare.

Cum poți solicita asistență consulară?

„Alte informații suplimentare pot fi accesate astfel: cu privire la starea actuală a drumurilor – pe aplicația gratuită LIMA (www.lima.api.bg), pe pagina de internet a Agenției „Infrastructura Rutieră” (www.api.bg) și la numărul de telefon 0035970013020 (non-stop); cu privire la vinieta electronică și sistemul e-TOLL – pe site-ul www.bgtoll.bg; cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei – pe site-ul www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă și consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informații și sfaturi de călătorie”, mai transmite ministerul.

Sursă foto: Mediafax Foto, Shutterstock

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