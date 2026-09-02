Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat că Turcia ia în considerare aderarea cu drepturi depline la Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS), un bloc de securitate dominat de China și Rusia, după ce anterior a anunțat extinderea unui nou pact militar defensiv regional încheiat cu Arabia Saudită și Pakistan.

La întoarcerea de la summitul găzduit de Kârgâzstan, Erdogan a asigurat că dorința Turciei de a deveni membru cu drepturi depline la organizația asiatică nu presupune o intenție de a scoate țara din Acordul Nord-Atlantic. Turcia este membru NATO din 1952.

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„Turcia, membră NATO, ar lua în considerare ridicarea relațiilor sale cu Organizația de Cooperare de la Shanghai, blocul de securitate condus de China și Rusia, a declarat miercuri președintele Tayyip Erdogan.

„Perspectiva Turciei de a deveni membru (cu drepturi depline) la organizație nu implică o despărțire de vreun alt bloc sau de Occident”, a spus Erdogan, potrivit Reuters.

Erdogan a participat marți la summitul OCS în calitate de partener de dialog.

Organizația de Cooperare de la Shanghai, o organizație politică, economică și de securitate colectivă euroasiatică , a fost înființată pe 15 iunie 2001, după ce a succedat Shanghai Five, înființată în 1996. . Este una dintre cele mai mari organizații regionale, pentru că acoperă 24% din suprafața lumii și incude 42% din populația globală.

Are în prezent 10 membri cu drepturi depline: Belarus, China, India, Iran, Kazahstan, Kârgâzstan, Pakistan, Rusia, Tajikistan și Uzbekistan.

Mongolia este singur membru observator după ce Afganistan a devenit inactiv de când talibanii au preluat puterea în 2021.

Organizația are și 15 parteneri de dialog: Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cambodgia, Egipt, Kuweit, Laos, Maldive, Mianmar, Nepal, Qatar, Arabia Saudită, Sri Lanka, Turcia, Emiratele Arabe Unite.

La summitul anual participă și reprezentanți ONU, ASEAN și Turkmenistan.

Sursa Foto: Profimedia