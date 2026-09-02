Dacian Ion Crainic, fost director al Poștei Timiș, săltat de procurorii DNA, în timpul unui concurs ANAF. Acesta e acuzat de luare de mită

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins, miercuri, 2 septembrie, la Administrația Finanțelor Publice Timișoara, de unde au ridicat mai multe documente, notează Opinia Timișoarei. Potrivit primelor informații, ancheta ar viza activitatea unui inspector fiscal, într-un dosar în care sunt investigate posibile fapte de corupție.

În urma perchezițiilor, inspectorul fiscal Dacian Crainic, fostul director al Poștei Timiș și al Spitalului de Psihiatrie din Jebel, a fost ridicat de către procurori și dus la audieri la Direcția Națională Anticorupție București. Potrivit unor surse, acesta este acuzat de luare de mită.

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Crainic ar fi fost ridicat de procurorii DNA chiar în timpul desfășurării unui concurs din cadrul ANAF. Politicianul din Timișoara făcea parte din comisia de examinare.