Dan Tomozei: „Noi nu putem produce cât poate consuma un oraș din CHINA”

Serdaru Mihaela
26 aug. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
În cadrul emisiunii Marius Tucă din 25 august 2025, Dan Tomozei a vorbit despre relațiile României cu China și situația diplomatică actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Tomozei a explicat că tensiunile au început încă din 2018, în timpul celui de-al doilea mandat al fostului președinte Traian Băsescu. Într-o ședință de guvern din ianuarie 2018, Traian Băsescu i-a îndemnat pe oficiali să nu ia în considerare ajutor financiar din partea Chinei, spunându-le că speră să nu apeleze la „bani chinezești.

„În 2018, în ianuarie, se duce Traian Băsescu în ședință de guvern. Premier era Emil Boc. Eram în criză economică și România avea nevoie de bani și Traian Băsescu declară cu intenție, pentru că a devenit publică declarația din ședința de guvern, care era cu ușile închise, sper că nu vă trece prin gând să apelați la bani chinezești. A fost o jignire. China ne putea ajuta, ne poate ajuta și acum” , spune Tomozei.

Dan Tomozei a subliniat că orice oraș mare din China are o economie comparabilă cu cea a întregii țări noastre. De asemenea, Dan Tomozei a amintit de Viorel Isticioaia Budura, fost ambasador al României în China și un expert recunoscut în diplomație și cultura asiatică.

„Orice oraș din China este cât România. Noi nu putem produce cât poate consuma un oraș din China, indiferent de produs, indiferent de domeniu. Și din 2018, odată cu retragerea domnului ambasador Viorel Isticioaia Budura, m-aș bucura să vă pun în contact și să-l aveți invitat aici. Domnului Isticioaia Budura este considerat în Asia, nu doar în China, Dumnezeul Diplomației Europene. Este sinolog. Vorbește 14 limbi. Este educat în China. Este din familie la patra generație de sinologi” , subliniză Dan Tomozei.

Potrivit lui Tomozei, România are oameni competenți și cu expertiză în relațiile internaționale, chiar dacă mulți dintre aceștia au depășit vârsta pensionării. În concluzie, Dan Tomozei pledează pentru o abordare mai pragmatică și respectuoasă în relațiile cu China, recunoscând potențialul pe care această țară îl are pentru economia și diplomația României.

