Dan Tomozei: „Pentru chinezi, România reprezenta Occidentul superlativ”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Dan Tomozei a discutat despre începuturile relațiilor dintre România și China. El a explicat cum cetățenii chinezi care ajungeau la București vedeau țara noastră drept un simbol. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Tomozei: „Am șansa să-i cunosc pe toți veteranii și români și chinezi care au construit o relație bilaterală după 1949”

Tomozei a povestit despre experiențele chinezilor care au venit la studii în România, în anii ’50–’70, și modul în care aceștia priveau țara noastră.

„Am șansa să-i cunosc pe toți veteranii și români și chinezi care au construit o relație bilaterală după 1949, când China a programat Republica Populară. Și de la veteranii chinezi am aflat că ei venind pentru prima oară, plecând din China pentru prima oară în anii 50-60-70, venind în România la studii, spuneau ‘noi prima oară ne-am săturat și noi prima oară am simțit că am mâncat venind în România’. România pentru ei reprezenta Occidentul superlativ, inclusiv din perspectiva alimentației.”, a spus Dan Tomozei.

„Chinezii s-au schimbat, sunt avizi de tot ce înseamnă produs de import”

Jurnalistul a discutat apoi despre transformările rapide ale Chinei. Acest stat a ajuns să își asigure singur resursele.

„China astăzi, ca un reper, doar Beijingul are 470 de fast food-uri, McDonald’s și KFC. Este un consum enorm. Chinezii s-au schimbat, sunt avizi de tot ce înseamnă produs de import. Produc absolut tot acolo și atunci au ajuns să producă absolut tot, inclusiv cafea, inclusiv avocado. Au importat din America de Sud semințe, le-au adaptat la mediul lor din sud, în sudul Chinei. Și acum, practic, dacă se supără China și dacă americanii țin neapărat și europenii, cred că ar fi un exercițiu de imaginație ce s-ar întâmpla dacă tot China s-ar închide pentru o jumătate.”, a declarat Tomozei.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Europa are o singură ȘANSĂ – să se alieze cu China”

Dan Dungaciu: „Sper că în ROMÂNIA vor fi oameni suficient de lucizi ca să își asume rezultatul alegerilor”