Dan Tomozei: „La Reuniunea Anuală a Diplomației, niciun reprezentant din ASIA nu a fost invitat”

În ediția din 25 august 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Tomozei a vorbit despre experiența diplomaților români trimiși în China. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Tomozei a spus că mulți dintre diplomații noștri au mandate scurte, de doar trei luni, iar acest timp este prea puțin pentru a înțelege cu adevărat Beijingul și viața în China. El a criticat faptul că unii diplomați ajung să fie cunoscuți în mediul public mai mult pentru viața lor socială, adesea consumând alcool în loc să se concentreze pe munca diplomatică.

„Noi avem oameni care vin pentru trei luni la Beijing, pentru că atâta au mandatul. În trei luni nu reușesc să vezi Beijing. Avem oameni trimiși diplomați care devin vedete în mediul public cu paharul în gură. Avem oameni care au copii. Sunt la cărciumă. Sunt consumatori, performanți și se și lasă pozați, că asta-i problema” , afirmă Tomozei.

În plus, Dan Tomozei a subliniat că, în dezbaterile recente ale Diplomației Române de la București, Asia și China au fost aproape ignorate, deși este o regiune extrem de importantă pe scena globală.

„Și astăzi am fost foarte căutat, pentru că astăzi a început la București Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Astăzi Asia și China nu au fost menționate în dezbatările primei zile a Reuniunii Diplomației Române” , spune Tomozei.

Marius Tucă a prezentat și două cărți importante despre China, scrise de Dan Tomozie care pot fi găsite în librării și online. Prima, Modelul chinez, publicată în 2016 cu o prefață de Ion Cristoiu și Viorel Isticioaia Budura, oferă o perspectivă detaliată asupra tradițiilor și familiei chinezești.