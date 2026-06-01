Dorin Toma: „Armata Română nu are acum sisteme moderne de combatere a dronelor și care ar putea doborâ eficient dronele”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gen. (R.) Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, a vorbit despre cum Armata Română nu are sisteme moderne pentru combatrea dronelor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Posibilitățile tehnic, discutând, sunt: aviația de vânătoare F-16 dar este cea mai puțin preferată. Este dificil pentru un pilot să o încadreze. Sunt pilot de specialitate, dar sunt viteze de deplasare diferite. Această dronă zboară la o altitudine foarte joasă sunt foarte multe condiții care trebuie îndeplinite. Piloții trebuie să fie foarte bine antrenați pentru că vă dați seama piloții de-a lungul carierei n-au fost antrenați să lupte, să doboare drone. Au fost antrenați să doboare avioane de vânătoare, bombardamente, rachete de frontieră sau rachete balistice. Trebuie foarte multe condiții îndeplinite pentru a angaja și în special a angaja cu racheta pentru că cu tunul de bord este foarte problematic; împrăștierea proiectilelor este mare. Sunt șanse foarte mari ca să apară… Din perspectiva mijloacelor de artilerie cu bază la sol pe care le are Armata Română în dotare la ora actuală… Au fost în spațiul public discuții cu instalațiile Gepard, mitralierele anti-aeriene NR-4 care nu mai sunt în dotarea Armatei Române, dar poate mai sunt prin depozite pe undeva. Deci aceste capabilități datorită împrăștierii gloanțelor, proiectilelor… Drona zburând la o înălțime foarte mică, țeava este coborât aproape la orizontală și acele proiectile pe care le lansează și lansează foarte multe proiectile. Aceste cartușe de 14,5 mm sau 35 mm la Gepard au o rază de acțiune foarte mare. Trăgătorul de la sistemul respectiv nu știe care va fi impactul. Deci concluzia este că Armata Română nu are acum sisteme moderne care să combată eficient aceste drone și care să evite la minimum riscul.”, a declarat fostul comandant.

