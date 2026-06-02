Valentin Stan: Politicienii români nu au fost în stare să invoce Articolul 4 al NATO, dar au declanșat o ședință onu din care nu va ieși absolut niciun rezultat

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre motivele pentru care politicienii de la București nu au invocat Articolul 4 al NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: De ce Polonia poate să invoce Articolul 4 și noi nu? Pentru că Polonia nu este limbă împrejur. Polonia a invocat Articolul 4 încă din 2025, când au fost niște drone pe la ei. Și nu este prima dată. Polonia a invocat pentru prima dată articolul patru pe 03 martie 2014 când a fost treaba cu Crimeea. Pentru că polonezilor nu le spui pleacă de aici. Dacă ei simt că au ceva de spus, spun. Ei au 10.000 de militari americani pe teritoriul lor. Pentru că America își respectă aliații, care nu sunt limbă împrejur.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre motivele pentru care politicienii de la București nu au invocat Articolul 4 al NATO. Acesta a început prin a spune că invocarea Articolului 4 NATO este o chestiune serioasă. Istoricul afirmă că Polonia l-a activat pentru prima dată în 2014 la invadarea Crimeei. Polonezii, adaugă acesta, pot să invoce orice articol vor pentru că relația lor cu SUA este una diferită față de cea a românilor.