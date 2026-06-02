Valentin Stan: Politicienii români nu au fost în stare să invoce Articolul 4 al NATO, dar au declanșat o ședință onu din care nu va ieși absolut niciun rezultat

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre motivele pentru care politicienii de la București nu au invocat Articolul 4 al NATO. Acesta a început prin a spune că invocarea Articolului 4 NATO este o chestiune serioasă. Istoricul afirmă că Polonia l-a activat pentru prima dată în 2014 la invadarea Crimeei. Polonezii, adaugă acesta, pot să invoce orice articol vor pentru că relația lor cu SUA este una diferită față de cea a românilor.
De ce nu au invocat Articolul 4 NATO? Pentru că Articolul 4 e o chestie foarte serioasă. Dacă ți-a căzut o dronă, cum recunosc ei… o să vedem imediat, că ei susțin că a lovit-o anti-aerianul din Ucraina și a ajuns din greșeală aici. Deci nu este un atac al Rusiei. Întotdeauna americanii au spus așa bă, Articolul 4 e o treabă serioasă. Du-te de aici cu limba împrejur. Du-te la Ursula să-ți dea Articolul 4. Ce să facă Ursula? De ce Polonia poate să invoce Articolul 4 și noi nu? Pentru că Polonia nu este limbă împrejur. Polonia a invocat Articolul 4 încă din 2025, când au fost niște drone pe la ei. Și nu este prima dată. Polonia a invocat pentru prima dată articolul patru pe 03 martie 2014 când a fost treaba cu Crimeea. Pentru că polonezilor nu le spui pleacă de aici. Dacă ei simt că au ceva de spus, spun. Ei au 10.000 de militari americani pe teritoriul lor. Pentru că America își respectă aliații, care nu sunt limbă împrejur. Și există doar două entități pe planeta asta care pot apăra o țară în partea asta de lume – Dumnezeu și SUA. Politicienii noștri nu au fost în stare să invoce Articolul 4 în alianța politico-militară de apărare colectivă din care fac parte. S-au dus ca milogi la Consiliul de Securitate, unde au convocat în seara asta o întrunire în care nu se va întâmpla nimic, absolut nimic. Lumea civilizată vede că acolo unde ar trebui să contăm, în NATO, unde se scriu destinele de securitate și apărare ale României… Nu numai că suntem tratați așa cum merităm, dar după ce ne facem de râs, fiind incapabili să activăm o procedură legal stipulată în tratatul de la Washington, ne ducem pe de lături, cu limba împrejur… Mergem în Consiliul de Securitate, unde Rusia este membru permanent și unde o să ne mănânce semințe în cap toată lumea.